Morto Safwan Awae, calciatore di 24 anni: è stato colpito da un fulmine durante una partita. Altri 12 feriti: tutti ustionati

Nonostante le condizioni meteorologiche estremamente avverse e la pioggia intensa, il match era proseguito fino a quando non è accaduta la tragedia

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Safwan Awae, calciatore thailandese di 24 anni, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine durante una partita di calcio disputata sotto un violento temporale. La tragedia si è consumata allo stadio Santiphap, nella provincia meridionale di Narathiwat, dove era in corso un incontro del torneo regionale Golok Cup. Il giovane, che ricopriva il ruolo di ala e all’occorrenza di attaccante, è stato investito dalla scarica elettrica mentre la gara era ancora in corso. Immediatamente soccorso dai compagni e successivamente trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate.

A confermare il decesso è stato il capo della polizia locale, Thun Sirikhunt. “Nonostante ogni tentativo compiuto dall’équipe medica per salvargli la vita, il ragazzo non è sopravvissuto alle lesioni causate dall’incidente”, ha dichiarato. Il bilancio comprende anche altri dodici giocatori rimasti feriti, tutti con ustioni, tra cui il 22enne malese Alif Ezzahan Zulkifli. L’incontro è stato immediatamente interrotto. La partita vedeva affrontarsi due squadre amatoriali thailandesi e malesi nell’ambito della Golok Cup, competizione regionale disputata nel sud della Thailandia. Nonostante le condizioni meteorologiche estremamente avverse e la pioggia intensa, il match era proseguito fino a quando il fulmine si è abbattuto direttamente sul terreno di gioco.

I filmati diffusi sui social mostrano il momento della tragedia: un lampo improvviso illumina lo stadio, seguito da una fiammata e da una colonna di fumo nel punto in cui la scarica ha colpito. Subito dopo si scatena il panico, con giocatori e spettatori che cercano riparo mentre alcuni atleti tentano disperatamente di rianimare Awae. Attorno al corpo viene poi allestito un riparo improvvisato con ombrelli, in attesa dell’arrivo dei soccorritori e della barella.

Per Safwan Awae si trattava di un momento speciale della carriera. Pochi giorni prima aveva infatti firmato con l’FC Yala, formazione semiprofessionistica impegnata nel girone meridionale della Thai League 3, realizzando il sogno di approdare in un club di categoria superiore. La società lo ha ricordato con un messaggio di cordoglio pubblicato sui social, esprimendo vicinanza alla famiglia e salutando il proprio nuovo calciatore con una tradizionale preghiera della fede islamica.