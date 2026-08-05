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“Il 90%, direi addirittura il 99,9% dei calciatori è infelice“. A parlare è Gael Kakuta, ex calciatore della Lazio, fresco di ritiro dopo il Mondiale disputato con la maglia della Repubblica Democratica del Congo. Ai microfoni di Capté, l’ex giocatore – che nella sua carriera ha sofferto di depressione – si è soffermato sul tema della salute mentale nello sport: “I calciatori hanno un fardello molto pesante da portare e grandi responsabilità sulle spalle. A nessuno importa come si sentono veramente e vivono in un mondo in cui bisogna dare sempre il massimo…”.

Kakuta è riuscito ad affrontare i suoi problemi attraverso la religione. “Alcuni riescono a divertirsi, altri giocano ai videogiochi; ci sono diverse forme di dopamina che fanno perdere il contatto con la realtà. Molti fuggono dalla solitudine perché affrontarla significa affrontare se stessi”, è il racconto di Kakuta, meteora della Lazio con cui ha collezionato una sola presenza in carriera, nel 2014. Il 35enne, cresciuto nelle giovanili del Chelsea, racconta come sia complicato costruire relazioni autentiche nel lusso: “Non sai nemmeno chi ti sta intorno, non sai chi c’è e perché. Non sai se le tue relazioni sono reali. Alcune persone si chiudono in una bolla, senza rendersi conto di cosa stia realmente succedendo. Una fetta molto ampia della popolazione indossa maschere“, ha aggiunto.