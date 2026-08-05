Il mondo FQ
ultim'ora

La Camera dice no l'autorizzazione all'utilizzo delle chat di Delmastro: 206 sì e 133 no

Calcio

Ultimo aggiornamento: 18:05

“Il 99,9% dei calciatori è infelice. Hanno un fardello molto pesante da portare e a nessuno importa come si sentono davvero”: lo sfogo di Kakuta

di Redazione Sport
Il racconto della meteora della Lazio con cui ha collezionato una sola presenza in carriera, nel 2014: "Alcune persone si chiudono in una bolla, senza rendersi conto di cosa stia realmente succedendo"
“Il 99,9% dei calciatori è infelice. Hanno un fardello molto pesante da portare e a nessuno importa come si sentono davvero”: lo sfogo di Kakuta
Icona dei commenti Commenti

“Il 90%, direi addirittura il 99,9% dei calciatori è infelice“. A parlare è Gael Kakuta, ex calciatore della Lazio, fresco di ritiro dopo il Mondiale disputato con la maglia della Repubblica Democratica del Congo. Ai microfoni di Capté, l’ex giocatore – che nella sua carriera ha sofferto di depressione – si è soffermato sul tema della salute mentale nello sport: “I calciatori hanno un fardello molto pesante da portare e grandi responsabilità sulle spalle. A nessuno importa come si sentono veramente e vivono in un mondo in cui bisogna dare sempre il massimo…”.

Kakuta è riuscito ad affrontare i suoi problemi attraverso la religione. “Alcuni riescono a divertirsi, altri giocano ai videogiochi; ci sono diverse forme di dopamina che fanno perdere il contatto con la realtà. Molti fuggono dalla solitudine perché affrontarla significa affrontare se stessi”, è il racconto di Kakuta, meteora della Lazio con cui ha collezionato una sola presenza in carriera, nel 2014. Il 35enne, cresciuto nelle giovanili del Chelsea, racconta come sia complicato costruire relazioni autentiche nel lusso: “Non sai nemmeno chi ti sta intorno, non sai chi c’è e perché. Non sai se le tue relazioni sono reali. Alcune persone si chiudono in una bolla, senza rendersi conto di cosa stia realmente succedendo. Una fetta molto ampia della popolazione indossa maschere“, ha aggiunto.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione