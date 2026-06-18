Il match dei Mondiali trasmesso in esclusiva sulla piattaforma streaming avrebbe dovuto mostrare il banner "POR-COD". Ma è stata scelta una scritta diversa

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Una forma di prevenzione, un modo per evitare di avvicinarsi a una bestemmia, una fuga dallo scivolone e dall’effetto meme. La partita tra il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo, disputata ieri – mercoledì 17 giugno – alle ore 19 italiane e trasmessa in esclusiva su Dazn, titolare dei diritti di tutte le partite dei Mondiali, ha dovuto fare i conti con un problema con la grafica.

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Il banner in alto a sinistra che ricorda il nome delle squadre in campo con formule abbreviate e aggiorna i risultati si è così presentato in tutte le tv internazionali: “POR-COD“. “Por” per indicare la squadra lusitana e “Cod” per indicare la Repubblica Democratica del Congo. In Italia il richiamo alla bestemmia sarebbe stato evidente, per questo motivo si è scelta una grafica “made in Italy” puntando su “PRT-CNG“. Il match che ha aperto il girone K si è concluso con un sorprendente pareggio con i gol di Joao Neves e Wissa.

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Un problema con le grafiche le tv italiane lo avevano già affrontato in passato in Serie A. Il grande esempio è la sfida Cagliari–Atalanta. Per evitare il poco elegante “CAG-ATA“, il banner era stato modificato più volte in CAG-ATL o in CA-AT.