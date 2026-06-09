L'uomo, già condannato in Italia per stalking e altri reati, è stato fermato dalle autorità egiziane. La donna, bloccata da mesi nel Paese con la figlia di tre anni e colpita da una condanna per “adulterio”, vive nascosta temendo ritorsioni dell’ex coniuge.

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Una svolta arriva dall’Egitto nella vicenda di Nessy Guerra, la cittadina italiana che da mesi si trova bloccata nel Paese insieme alla figlia di tre anni, al centro di una complessa battaglia giudiziaria con l’ex marito. L’uomo è stato arrestato dalle autorità egiziane dopo una serie di denunce e segnalazioni che lo riguardavano, comprese quelle presentate da rappresentanti della rete diplomatica italiana. Secondo quanto riferito da fonti informate, l’uomo era già stato condannato in via definitiva dalla magistratura italiana per diversi reati commessi in Italia, tra cui atti persecutori e lesioni personali, oltre a furto e truffa. Negli ultimi mesi il suo nome era tornato al centro dell’attenzione anche per presunti episodi intimidatori avvenuti in Egitto.

L’arresto arriva infatti dopo una denuncia presentata alla polizia egiziana dal console onorario d’Italia a Hurghada per minacce e tentativo di aggressione. Stando alle ricostruzioni emerse nei giorni scorsi, Hamouda si sarebbe presentato insieme alla madre presso il resort che ospita il consolato onorario, dove avrebbe rivolto pesanti intimidazioni nei confronti del rappresentante italiano. La vicenda era stata raccontata pubblicamente dalla stessa Nessy Guerra in un video diffuso sui social network. La donna aveva denunciato che l’ex marito e la suocera avrebbero minacciato il console chiedendo denaro e prospettando gravi conseguenze fisiche in caso di rifiuto.

La storia di Nessy Guerra è diventata un caso diplomatico e giudiziario seguito con attenzione anche in Italia. La donna è infatti sottoposta a un divieto di espatrio che le impedisce di lasciare l’Egitto insieme alla figlia. Nei mesi scorsi è stata inoltre condannata a sei mesi di detenzione e lavori forzati con l’accusa di adulterio, una sentenza che ha suscitato forte attenzione mediatica e sulla quale la difesa continua a contestare la fondatezza delle accuse. Parallelamente è in corso il contenzioso relativo all’affidamento della bambina, cittadina italo-egiziana, che vede contrapposti i due genitori davanti ai tribunali egiziani. In attesa delle decisioni della magistratura locale, Nessy Guerra ha più volte dichiarato di vivere nascosta insieme alla figlia e ai propri genitori per timore di possibili aggressioni o ritorsioni da parte dell’ex marito.