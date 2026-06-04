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Ultimo aggiornamento: 17:43

Il video del momento in cui un drone iraniano colpisce l’aeroporto di Kuwait City: l’impatto è devastante

di Redazione Esteri
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L'attacco è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza ed è stato rilasciato dall'Aviazione civile del Paese
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Le immagini delle telecamere di sorveglianza, diffuse dalla Direzione generale dell’aviazione civile del Kuwait, mostrano il momento in cui un drone iraniano si abbatte sul terminal 1 dell’aeroporto internazionale del Kuwait.

Nell’attacco, avvenuto mercoledì, è morta una persona e altre sessanta sono rimaste ferite. Ingenti i danni provocati allo scalo, temporaneamente chiuso.

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