Due superstiti sono stati soccorsi dal Salvataggio Marittimo spagnolo: erano alla deriva da 15 giorni. Altre 157 persone salvate nel Canale della Manica

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Erano partiti in 19 per raggiungere le Baleari. Ne sono rimasti in vita solo due, in salvo dal Salvataggio Marittimo spagnolo. Nel giorno in cui i ministri dell’Interno dell’Ue si riuniscono per parlare di quanto avvenuto a Ceuta, arriva la notizia che 17 migranti sono morti durante la traversata verso l’arcipelago spagnolo dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni.

Secondo la Delegazione del governo dell’arcipelago mediterraneo, il salvataggio è avvenuto intorno alle 3 della scorsa notte, quando una motovedetta ha individuato una piccola imbarcazione a 12,6 miglia a sud-ovest di Maiorca con a bordo solo i due superstiti. Entrambe di origini magrebine, sono state trasferite all’ospedale Son Espases di Palma di Maiorca con sintomi di grave disidratazione e malnutrizione.

Dopo la loro testimonianza, il Salvataggio Marittimo ha inviato un elicottero per perlustrare l’area del ritrovamento e ha diramato un avviso ai naviganti per cercare eventuali sopravvissuti o le vittime del naufragio. In una seconda operazione all’alba di oggi, avvenuta intorno alle 5:15, mezzi del Salvataggio Marittimo hanno inoltre soccorso una seconda imbarcazione con 15 migranti a bordo di origini magrebine a circa 30 miglia a sud-est di Ibiza.

Non si fermano le partenze neanche dalla Francia verso il Regno Unito. Un gruppo di 157 persone è stato tratto in salvo in una delle più grandi operazioni di salvataggio dal 2018 dopo che l’imbarcazione che stava utilizzando per attraversare la Manica ha preso fuoco. Secondo la prefettura marittima francese del Canale della Manica e del Mare del Nord, l’imbarcazione stava tentando di raggiungere la costa dell’Inghilterra quando il motore ha preso fuoco. I migranti salvati sono stati condotti al porto di Boulogne-sur-Mer. Nessuno di loro risulta ferito.

La barca aveva lasciato le coste francesi ieri sera. Durante la notte, “cinque persone a bordo dell’imbarcazione hanno avuto bisogno di essere soccorse mentre le restanti persone a bordo hanno rifiutato l’assistenza offerta dalle motovedette francesi”, ha dichiarato la prefettura. “Determinati a raggiungere il Regno Unito, i migranti che attraversavano la Manica su piccole imbarcazioni hanno rifiutato l’assistenza offerta dai servizi di emergenza francesi, accettandola solo in situazioni di estrema necessità”, si legge nel comunicato. Ma stamattina il motore ha preso fuoco e “l’integrità strutturale dell’imbarcazione si è deteriorata molto rapidamente”.