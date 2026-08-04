Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 11:32

Addio a Baresi, fischi e contestazioni a Scaroni e Cardinale ai funerali: “Vattene”, “Buu” – Video

di Local Team per Il Fatto
Icona dei commenti (0)
Contestato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. Applausi invece per il presidente dell'Inter Beppe Marotta e per Beppe Bergomi
Icona dei commenti Commenti

Fischi per il proprietario del Milan Gerry Cardinale e per il presidente rossonero Paolo Scaroni, al loro arrivo alla basilica di Sant’Ambrogio a Milano per i funerali di Franco Baresi. Alcuni tifosi hanno urlato “vattene” con diversi “buuu“. Fischiato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. Applausi invece per il presidente dell’Inter Beppe Marotta e per Beppe Bergomi. I due sono arrivati alle 10:45 circa, poco prima dell’inizio del funerale, cominciato alle 11.

Il feretro dell’ex capitano e leggenda del Milan è invece arrivato alle 11, puntuale, accolto da applausi e cori da parte dei tifosi: “C’è solo un capitano”, il coro più diffuso. Poi tantissimi applausi e il coro “You’ll never walk alone” che hanno dato vita a un momento di grande commozione già prima dell’inizio. A ufficiare la cerimonia il monsignor Carlo Faccendini abate di Sant’Ambrogio.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione