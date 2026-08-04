Addio a Baresi, fischi e contestazioni a Scaroni e Cardinale ai funerali: “Vattene”, “Buu” – Video

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Fischi per il proprietario del Milan Gerry Cardinale e per il presidente rossonero Paolo Scaroni, al loro arrivo alla basilica di Sant’Ambrogio a Milano per i funerali di Franco Baresi. Alcuni tifosi hanno urlato “vattene” con diversi “buuu“. Fischiato anche il sindaco di Milano, Beppe Sala. Applausi invece per il presidente dell’Inter Beppe Marotta e per Beppe Bergomi. I due sono arrivati alle 10:45 circa, poco prima dell’inizio del funerale, cominciato alle 11.

Il feretro dell’ex capitano e leggenda del Milan è invece arrivato alle 11, puntuale, accolto da applausi e cori da parte dei tifosi: “C’è solo un capitano”, il coro più diffuso. Poi tantissimi applausi e il coro “You’ll never walk alone” che hanno dato vita a un momento di grande commozione già prima dell’inizio. A ufficiare la cerimonia il monsignor Carlo Faccendini abate di Sant’Ambrogio.