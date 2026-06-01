Un italiano ai Mondiali: l’ex Under 21 Cristian Volpato convocato dall’Australia

L'attaccante del Sassuolo ha completato il cambio di nazionalità in extremis: il 22enne, nato a Sidney, ha ceduto alla corte dei Socceroos

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Cristian Volpato è stato incluso nella rosa dell’Australia per i Mondiali pochi giorni dopo aver cambiato nazionalità sportiva, passando dall’Italia alla nazionale maggiore australiana. Il commissario tecnico dei Socceroos, Tony Popovic, ha annunciato la lista dei 26 giocatori lunedì, ora australiana.

L’attaccante dell’Italia Under 21, ora 22enne, ha deciso di cambiare nazionalità sportiva quattro anni dopo aver rifiutato la convocazione per il torneo del 2022. Volpato, nato a Sydney, è stato aggiunto al ritiro dei Socceroos a Los Angeles. Il giocatore del Sassuolo è idoneo a cambiare nazionalità sportiva secondo le regole FIFA, non avendo mai disputato una partita ufficiale con la nazionale maggiore italiana.

La federazione calcistica australiana ha dichiarato di aver “ricevuto una lettera di autorizzazione dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio” (FIFA), un passaggio fondamentale per l’approvazione del cambio di nazionalità da parte della FIFA. L’Australia esordirà ai Mondiali contro la Turchia il 13 giugno a Vancouver, affronterà gli Stati Uniti sei giorni dopo a Seattle e concluderà il Gruppo D contro il Paraguay il 25 giugno allo stadio dei San Francisco 49ers.

Volpato e l’attaccante Tete Yengi sono tra i 17 giocatori selezionati per la loro prima Coppa del Mondo. Il capitano Mat Ryan e il veterano Mathew Leckie sono stati convocati per la loro quarta Coppa del Mondo, eguagliando il record australiano. L’Australia disputerà un’amichevole contro la Svizzera sabato a San Diego.