La protesta organizzata per oggi in Tirolo, nell’Austria occidentale, contro il rumore e l’inquinamento causati principalmente dai camion, rischia di paralizzare una delle principali autostrade europee, che collega Germania e Italia, con conseguenti disagi al traffico previsti. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, le autorità hanno chiuso al traffico un tratto dell’autostrada che attraversa il Passo del Brennero, nonché diverse strade adiacenti, dalle 11:00 alle 19:00 ora locale. L’Automobil club austriaco Oeamtc ha avvertito di “significativi ingorghi” e ha consigliato agli automobilisti di evitare di attraversare il Tirolo.

La manifestazione, organizzata a Matrei am Brenner, ha bloccato il tratto austriaco di questa autostrada, che collega il nord e il sud Europa ed è una delle principali vie di accesso all’Italia attraverso le Alpi. “Mandiamo un messaggio a Bruxelles e al governo federale di Vienna, dicendo loro che le cose non possono e non devono assolutamente continuare così, con questo traffico in costante aumento”, dichiara il sindaco di Gries am Brenner e organizzatore della manifestazione, Karl Muehlsteiger, all’Afp. “Questo è un problema che si trascina da moltissimo tempo. Si protrae da anni. La popolazione ne ha abbastanza, è diventato insopportabile”, sottolinea Muehlsteiger, riferendosi all’inquinamento, al rumore e agli ingorghi che affliggono le città e i paesi lungo l’autostrada.

Il traffico di veicoli pesanti sul Passo del Brennero è aumentato vertiginosamente, con oltre 2,4 milioni di camion registrati lo scorso anno, secondo l’organizzazione per la mobilità Vcoe. A titolo di confronto, 860.000 camion hanno attraversato il confine con la vicina Svizzera attraverso quattro vie di transito, ha osservato Vcoe. Nel 1991, secondo le statistiche sul traffico stradale, solo 900.000 camion avevano attraversato il Passo del Brennero. L’Austria è in disaccordo con la Commissione europea da anni, la quale ritiene che qualsiasi divieto di transito per i veicoli pesanti rischi di perturbare il traffico stradale all’interno dell’Ue. Nel 2023, la Corte di giustizia dell’Ue ha sospeso un provvedimento austriaco che vietava la circolazione di questi camion su un tratto di questa autostrada.

“Sull’autostrada del Brennero la situazione è assolutamente sotto controllo, il traffico risulta contenuto, sia verso nord che verso sud. Tutto il lavoro fatto di organizzazione, di preparazione, di comunicazione e di raccordo con i territori con le prefetture e le questure, con le province e con tutti i soggetti, come vigili del fuoco, Protezione civile, Croce Rossa e Croce biana, una grande macchina che è stata messa in campo e ha prodotto, una consapevolezza di quella che poteva essere una situazione davvero complicata in una giornata che è una delle più intense dell’anno e invece si sta svolgendo tutto nel migliore dei modi”. Lo ha detto all’Ansa il direttore tecnico generale di Autostrada del Brennero, Carlo Costa. “Non vi sono disagi di alcun tipo e questa è una situazione che dà soddisfazione. Ora attendiamo la serata, quando terminerà il blocco al passo del Brennero”.