Roland Garros, un super Cobolli travolge Tien e vola agli ottavi. Ora in campo Berrettini, poi tocca ad Arnaldi

Flavio Cobolli concede solo sei game a Learner Tien e vola agli ottavi di finale del Roland Garros, dove affronterà a sorpresa il ceco Zachary Svajda, che ha battuto Francisco Cerundolo al quinto set. Una vittoria nettissima dell’italiano – il primo dei tre a scendere in campo oggi a Parigi – che ha vinto 3-0 con i parziali di 6-2, 6-2, 6-2 in meno di due ore di partita. Un approccio perfetto da parte del tennista romano, che da subito è partito con il piede giusto e ha fatto valere la “legge della terra rossa”: è la sua superficie preferita, al contrario dello statunitense, che predilige il cemento.

Tanti vincenti (26) e una percentuale altissima di punti vinti con la prima palla (più dell’80%) hanno permesso a Cobolli di avanzare senza troppi problemi agli ottavi e prospettarsi scenari interessanti: il tennista romano è infatti nella parte di tabellone “debole”, dove ci sono pochi tennisti favoriti per la vittoria finale. Adesso in campo c’è Matteo Berrettini, che sta sfidando l’argentino Francisco Comesana. Poi toccherà anche a Matteo Arnaldi, che invece affronta il belga Collignon. Intanto la giornata degli italiani a Parigi è iniziata come meglio non poteva: una vittoria in tre set, con pochissima fatica. Ora Cobolli potrà riposare e recuperare per gli ottavi. Intanto con l’eliminazione di Francisco Cerundolo a sorpresa contro Svajda, la parte alta di tabellone inizia a diventare sempre più interessante per gli italiani.

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