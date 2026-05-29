Il convoglio si è fermato tra tra Sant'Ilario e Campegine: dopo il blocco del sistema di climatizzazione alcuni passeggeri hanno accusato malori. Rimborsato il 100% del biglietto

Treno fermo senza aria condizionata: sempre più disagi lungo le ferrovie italiane ai quali si è aggiunto un treno Italo che, viaggiando da Milano a Roma con 400 persone a bordo, è rimasto fermo per un guasto in provincia di Reggio Calabria con il conseguente blocco del sistema di climatizzazione nelle carrozze.

Il convoglio si è fermato tra tra Sant’Ilario e Campegine, sulla linea dell’Alta velocità, e data l’assenza dell’aria condizionata alcuni passeggeri hanno iniziato ad accusare malori pur senza gravi conseguenze. Sul posto, oltre al personale del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno trasferito i passeggeri a bordo di un altro treno. Poiché diversi convogli sono stati deviati sulla linea convenzionale del tratto in questione, si sono accumulati ritardi fino a 60 minuti.

“Enormi disagi oggi per i passeggeri del treno Italo 9987 in viaggio da Milano a Roma – è intervenuta Assoutenti – un disservizio per il quale chiediamo a Italo di indennizzare adeguatamente tutti i viaggiatori coinvolti”. E quindi, secondo quanto fa sapere Italo, i viaggiatori saranno indennizzati con un voucher pari al 100% del costo del biglietto.