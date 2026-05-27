Il ministro Carlo Nordio sommerso di fischi allo stadio Maradona di Napoli prima dell’evento “La Notte dei Leoni”, partita amichevole tra vecchie glorie del Napoli che si è giocata martedì sera. L’iniziativa di beneficenza era patrocinata dal ministero della Giustizia: i soldi raccolti dalla vendita dei biglietti e dalle donazioni infatti vengono devolute al Teatro del Carcere Minorile di Nisida e ai progetti della Fondazione Santobono Pausilipon.

Per questo il ministro Nordio era presente allo stadio. Il suo intervento per promuovere l’iniziativa prima della partita – trasmessa in diretta su Dazn – praticamente non si è sentito. Appena la sua immagine è apparsa sul maxischermo, infatti, dagli spalti (presenti circa 47mila spettatori) è partita una bordata di fischi. La contestazione dei tifosi è stata durissima, nonostante il clima di festa. Il match infatti vedeva in campo molti idoli del Napoli del passato: da Mertens, Insegne e Lavezzi a Careca, Ciro Ferrara, Zola, Alemao e Ruud Krool. Per la cronaca, la sfida tra Napoli Legends e Resto del Mondo è terminata 8 a 7.