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Ultimo aggiornamento: 10:53

Il ministro Nordio sommerso di fischi dai tifosi allo stadio Maradona: il suo intervento prima de “La Notte dei Leoni”

di Redazione Sport
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La contestazione a Napoli, dove il Guardasigilli era presente per promuovere la partita amichevole di beneficenza
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Il ministro Carlo Nordio sommerso di fischi allo stadio Maradona di Napoli prima dell’evento “La Notte dei Leoni”, partita amichevole tra vecchie glorie del Napoli che si è giocata martedì sera. L’iniziativa di beneficenza era patrocinata dal ministero della Giustizia: i soldi raccolti dalla vendita dei biglietti e dalle donazioni infatti vengono devolute al Teatro del Carcere Minorile di Nisida e ai progetti della Fondazione Santobono Pausilipon.

Per questo il ministro Nordio era presente allo stadio. Il suo intervento per promuovere l’iniziativa prima della partita – trasmessa in diretta su Dazn – praticamente non si è sentito. Appena la sua immagine è apparsa sul maxischermo, infatti, dagli spalti (presenti circa 47mila spettatori) è partita una bordata di fischi. La contestazione dei tifosi è stata durissima, nonostante il clima di festa. Il match infatti vedeva in campo molti idoli del Napoli del passato: da Mertens, Insegne e Lavezzi a Careca, Ciro Ferrara, Zola, Alemao e Ruud Krool. Per la cronaca, la sfida tra Napoli Legends e Resto del Mondo è terminata 8 a 7.

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