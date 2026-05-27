Il giovane nigeriano era cresciuto all'Anversa, prima del trasferimento in Inghilterra. Si trovava ad Abuja: è stato trovato senza vita dopo una notte con alcuni amici

L’attaccante nigeriano Victor Udoh è morto ad appena 21 anni in circostanze ancora misteriose mentre si trovava ad Abuja, in Nigeria. A dare la notizia sono stati i due club più importanti in cui ha giocato: l’Anversa e il Southampton. “Con grande costernazione, il Royal Antwerp FC è venuto a conoscenza della morte di Victor Udoh”, si legge sui social del club belga. La formazione inglese scrive: “Siamo devastati dalla tragica scomparsa”.

Udoh si era trasferito dalla Nigeria al Belgio ancora minorenne per giocare con i Young Reds, la formazionale giovanile dell’Anversa. L’impatto nella stagione 2023/24 era stato devastante: dodici gol in ventuno partite, con tanta di debutto in prima squadra. Udoh ha giocato complessivamente 28 partite con l’Anversa, attirando l’attenzione del Southampton che lo ha acquistato nella passata stagione. L’impatto con il calcio inglese è stato difficile, tanto che l’attaccante è finito al club ceco del SK Dynamo České Budějovice.

Ora la tragica notizia del decesso: “I nostri pensieri sono con la famiglia, gli amici e i cari di Victor. Auguriamo loro molta forza, sostegno e calore in questo periodo particolarmente difficile. Riposa in pace, Victor”, scrive ancora l’Anversa. Nel frattempo però le indagini dovranno far luce sulle cause di questa morte improvvisa: secondo i quotidiani locali, il sospetto è un avvelenamento da cibo o bevande. Udoh aveva trascorso la notte con alcuni amici, per poi essere ritrovato morto la mattina seguente.