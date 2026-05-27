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Ultimo aggiornamento: 5:47

Roland Garros, al via il secondo turno: il giovanissimo Cinà cerca conferme. In campo anche Paolini e Sonego

di Redazione Sport
Il 18enne italiano all'esame De Jong dopo un primo turno faticosissimo contro Opelka: aprirà il programma del campo numero 13. Il tennista torinese sfida Tommy Paul
Roland Garros, al via il secondo turno: il giovanissimo Cinà cerca conferme. In campo anche Paolini e Sonego
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Il ritorno in campo di Sonego e Cinà, ma anche quello di Jasmine Paolini. Al Roland Garros inizia il secondo turno dello Slam parigino, che vede ancora tantissimi italiani impegnati dopo un primo turno soddisfacente. A partire dal giovanissimo Federico Cinà, che affronta nel primo match del campo del numero 13 l’olandese Jesper De Jong. Per Cinà sarà importante capire se avrà recuperato da un punto di vista fisico dopo il match faticosissimo vinto contro Opelka. E a proposito di battaglie e match lunghi e duri, anche Sonego torna in campo per il secondo turno: affronta non prima del tardo pomeriggio l’americano Tommy Paul. Nel tabellone femminile tocca a Paolini, che sul Suzanne-Lenglen se la vede con Solana Sierra nel terzo match di giornata.

Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: gli orari

TABELLONE MASCHILE
Lorenzo Sonego-Tommy Paul: quarto match, campo 7
Federico Cinà-Jesper De Jong: ore 11, campo 13

TABELLONE FEMMINILE
Jasmine Paolini-Solana Sierra: terzo match, campo Suzanne-Lenglen

Roland Garros, il programma completo di mercoledì 27 maggio

COURT PHILIPPE-CHATRIER
Dalle 12:00
Sara BEJLEK CZE vs [3] Iga SWIATEK POL
A seguire
[7] Elina SVITOLINA UKR vs Kaitlin QUEVEDO ESP
A seguire
Valentin ROYER FRA vs [3] Novak DJOKOVIC SRB
Non prima delle 20:15
Tomas MACHAC CZE vs [2] Alexander ZVEREV GER

COURT SUZANNE-LENGLEN
Dalle 11:00
[8] Alex DE MINAUR AUS vs Alexander BLOCKX BEL (walkover)
A seguire
Yuliia STARODUBTSEVA UKR vs [2] Elena RYBAKINA KAZ
A seguire
[13] Jasmine PAOLINI ITA vs Solana SIERRA ARG
A seguire
[15] Casper RUUD NOR vs Hamad MEDJEDOVIC SRB

COURT SIMONNE-MATHIEU
Dalle 11:00
Caty MCNALLY USA vs [11] Belinda BENCIC SUI
A seguire
Camilo UGO CARABELLI ARG vs [11] Andrey RUBLEV
A seguire
[32] Ugo HUMBERT FRA vs Quentin HALYS FRA
A seguire
[8] Mirra ANDREEVA vs Marina BASSOLS RIBERA ESP

COURT 14
Dalle 11:00
[13] Karen KHACHANOV vs Marco TRUNGELLITI ARG
A seguire
[15] Marta KOSTYUK UKR vs Katie VOLYNETS USA
A seguire
[28] Joao FONSECA BRA vs Dino PRIZMIC CRO
A seguire
Kamilla RAKHIMOVA UZB vs [10] Karolina MUCHOVA CZE

COURT 7
Dalle 11:00
Tamara KORPATSCH GER vs Xinyu WANG CHN
A seguire
[29] Jelena OSTAPENKO LAT vs Magda LINETTE POL
A seguire
James DUCKWORTH AUS vs Rafael JODAR ESP
A seguire
Lorenzo SONEGO ITA vs [24] Tommy PAUL USA

COURT 6
Dalle 11:00
[21] Alejandro DAVIDOVICH FOKINA ESP vs Thiago Agustin TIRANTE ARG
A seguire
Mariano NAVONE ARG vs [26] Jakub MENSIK CZE
A seguire
[26] Hailey BAPTISTE USA vs Xinyu WANG CHN
A seguire
Eva LYS GER vs [18] Sorana CIRSTEA ROU

COURT 13
Dalle 11:00
Federico CINÀ ITA vs Jesper DE JONG NED
A seguire
Daria SNIGUR UKR vs Peyton STEARNS USA
A seguire
Francesca JONES GBR vs [27] Marie BOUZKOVA CZE
A seguire
Nishesh BASAVAREDDY USA vs Alex MICHELSEN USA

Roland Garros 2026, dove vederlo in tv e streaming

In Italia il Roland Garros 2026 viene trasmesso esclusivamente sui canali Eurosport, che sono visibili solo per gli abbonati alle seguenti piattaforme streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Non è prevista una copertura tv in chiaro. L’emittente proprietario dei diritti, Warner Bros. Discovery Italia, potrebbe decidere di trasmettere in chiaro le fasi finali del torneo, in caso di presenza di italiani. Un anno fa, la finale tra Sinner e Alcaraz fu trasmessa in diretta gratis su Canale NOVE.

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