Il ritorno in campo di Sonego e Cinà, ma anche quello di Jasmine Paolini. Al Roland Garros inizia il secondo turno dello Slam parigino, che vede ancora tantissimi italiani impegnati dopo un primo turno soddisfacente. A partire dal giovanissimo Federico Cinà, che affronta nel primo match del campo del numero 13 l’olandese Jesper De Jong. Per Cinà sarà importante capire se avrà recuperato da un punto di vista fisico dopo il match faticosissimo vinto contro Opelka. E a proposito di battaglie e match lunghi e duri, anche Sonego torna in campo per il secondo turno: affronta non prima del tardo pomeriggio l’americano Tommy Paul. Nel tabellone femminile tocca a Paolini, che sul Suzanne-Lenglen se la vede con Solana Sierra nel terzo match di giornata.

Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: gli orari

TABELLONE MASCHILE

Lorenzo Sonego-Tommy Paul: quarto match, campo 7

Federico Cinà-Jesper De Jong: ore 11, campo 13 TABELLONE FEMMINILE

Jasmine Paolini-Solana Sierra: terzo match, campo Suzanne-Lenglen Roland Garros, il programma completo di mercoledì 27 maggio COURT PHILIPPE-CHATRIER

Dalle 12:00

Sara BEJLEK CZE vs [3] Iga SWIATEK POL

A seguire

[7] Elina SVITOLINA UKR vs Kaitlin QUEVEDO ESP

A seguire

Valentin ROYER FRA vs [3] Novak DJOKOVIC SRB

Non prima delle 20:15

Tomas MACHAC CZE vs [2] Alexander ZVEREV GER COURT SUZANNE-LENGLEN

Dalle 11:00

[8] Alex DE MINAUR AUS vs Alexander BLOCKX BEL (walkover)

A seguire

Yuliia STARODUBTSEVA UKR vs [2] Elena RYBAKINA KAZ

A seguire

[13] Jasmine PAOLINI ITA vs Solana SIERRA ARG

A seguire

[15] Casper RUUD NOR vs Hamad MEDJEDOVIC SRB COURT SIMONNE-MATHIEU

Dalle 11:00

Caty MCNALLY USA vs [11] Belinda BENCIC SUI

A seguire

Camilo UGO CARABELLI ARG vs [11] Andrey RUBLEV

A seguire

[32] Ugo HUMBERT FRA vs Quentin HALYS FRA

A seguire

[8] Mirra ANDREEVA vs Marina BASSOLS RIBERA ESP COURT 14

Dalle 11:00

[13] Karen KHACHANOV vs Marco TRUNGELLITI ARG

A seguire

[15] Marta KOSTYUK UKR vs Katie VOLYNETS USA

A seguire

[28] Joao FONSECA BRA vs Dino PRIZMIC CRO

A seguire

Kamilla RAKHIMOVA UZB vs [10] Karolina MUCHOVA CZE COURT 7

Dalle 11:00

Tamara KORPATSCH GER vs Xinyu WANG CHN

A seguire

[29] Jelena OSTAPENKO LAT vs Magda LINETTE POL

A seguire

James DUCKWORTH AUS vs Rafael JODAR ESP

A seguire

Lorenzo SONEGO ITA vs [24] Tommy PAUL USA COURT 6

Dalle 11:00

[21] Alejandro DAVIDOVICH FOKINA ESP vs Thiago Agustin TIRANTE ARG

A seguire

Mariano NAVONE ARG vs [26] Jakub MENSIK CZE

A seguire

[26] Hailey BAPTISTE USA vs Xinyu WANG CHN

A seguire

Eva LYS GER vs [18] Sorana CIRSTEA ROU COURT 13

Dalle 11:00

Federico CINÀ ITA vs Jesper DE JONG NED

A seguire

Daria SNIGUR UKR vs Peyton STEARNS USA

A seguire

Francesca JONES GBR vs [27] Marie BOUZKOVA CZE

A seguire

Nishesh BASAVAREDDY USA vs Alex MICHELSEN USA

Roland Garros 2026, dove vederlo in tv e streaming

In Italia il Roland Garros 2026 viene trasmesso esclusivamente sui canali Eurosport, che sono visibili solo per gli abbonati alle seguenti piattaforme streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Non è prevista una copertura tv in chiaro. L’emittente proprietario dei diritti, Warner Bros. Discovery Italia, potrebbe decidere di trasmettere in chiaro le fasi finali del torneo, in caso di presenza di italiani. Un anno fa, la finale tra Sinner e Alcaraz fu trasmessa in diretta gratis su Canale NOVE.