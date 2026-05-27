Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 17:57

Giustizia per la Palestina, stop al trattato Ue-Israele: a Roma l’evento con Francesca Albanese, Aya Ashour e gli attivisti della Flotilla – Diretta tv

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (0)
Icona dei commenti Commenti

L’Alleanza della Sinistra Europea (ELA) ha organizzato l’evento “Giustizia per la Palestina – stop al Trattato UE-Israele” nell’ambito dell’Iniziativa dei Cittadini Europei “Giustizia per la Palestina”.

L’evento vedrà la partecipazione di ospiti internazionali, esperti e artisti, tutti riuniti per dare voce al popolo palestinese. Tra i partecipanti anche l’inviato del Fatto sulla Global Sumud Flotilla, Alessandro Mantovani, la studentessa palestinese Aya Ashour e la Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione