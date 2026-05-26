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Ultimo aggiornamento: 14:04

Tajani rivendica le origini arabe del suo cognome: “Deriva da Tijani, profeta dell’Islam”. E sui social lo sbeffeggiano: “Falso, viene da Ottaviano”

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
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Le dichiarazioni del ministro degli Esteri durante l'evento "Italia-Africa: culture in gioco"
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I legami tra popoli europei e africani “sono legami antichi. Io ricordo sempre qual è l’origine del mio cognome, Tajani, Tijani: Tijani era un profeta dell’Islam molto conosciuto in Africa, non soltanto nel nord, ma anche nell’Africa centrale, nel Marocco, e quindi sono i molti fedeli musulmani che vanno alla tomba di Tijiani e quindi vuol dire che qualcuno arrivato da là è venuto qua. Questo per dire che cosa? Che sono talmente forti attraverso il Mediterraneo i legami tra i nostri continenti che non possiamo rinnegarli”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che durante il suo intervento all’evento Italia-Africa: culture in gioco a Roma ha sostenuto, come già fatto in passato, che il suo cognome abbia origine arabe. Affermazioni che hanno scatenato gli utenti dei social. Su X in molti sostengono che il cognome Tajani ha origini italiane, derivando da Taiano o Ottaviano, non da Al-Tijani e che Ahmad al-Tijani non è un profeta dell’Islam ma fondatore di un ordine sufi

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