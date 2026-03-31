Il calcio anni Novanta è il calcio dei campioni che sembrano eroi greci o carismatici personaggi byroniani volti verso il sublime, in soccorso dei più deboli. Uno degli ultimi eroi romantici di quel calcio è Igor Protti, l’unico che si è laureato 4 volte capo-cannoniere in A (con una squadra retrocessa), B e C, e che è riuscito a farsi amare ovunque ha giocato, da Bari a Roma sponda Lazio, da Messina a Napoli, fino a Livorno, per il quale nel 1999 rinuncia a un ingaggio miliardario e al successo facile. A lui è dedicato il documentario IGOR. L’eroe romantico del calcio, diretto da Luca Dal Canto e con la sceneggiatura dello stesso Dal Canto insieme ad Alberto Battocchi e Anita Galvano. A Milano sarà presentato venerdì 10 aprile, alle 21.40, al CityLife Anteo. Gli autori Dal Canto e Battocchi introdurranno il documentario insieme a Fabio Galante, bandiera di Genoa, Inter, Torino e Livorno. L’incontro sarà coordinato dal caporedattore de ilfattoquotidiano.it Diego Pretini.