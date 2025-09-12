L'ex bandiera di Bari e Livorno aveva annunciato di essere malato su Instagram: da lì sono state tante le manifestazioni d'affetto sui social, sotto casa e nei vari stadi

“Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre“. Igor Protti torna a parlare sui social dal letto di un ospedale e lo fa a distanza di poco più di due mesi dall’annuncio del tumore su Instagram. “Si parte con la radioterapia. Grazie a tutti per il vostro affetto! I tifosi hanno dimostrato ancora una volta di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. Siete meravigliosi“, ha concluso Protti che compirà 58 anni il prossimo 24 settembre.

Negli ultimi due mesi l’ex attaccante del Livorno e del Bari tra le tante non si è mai sentito da solo, come ha ribadito a più riprese. Dai gruppi organizzati – in particolare quelli delle sue ex squadre – fino a colleghi, avversari, compagni, allenatori: chiunque, con striscioni, post social, messaggi e chiamate non ha fatto mancare il proprio supporto alla bandiera livornese. “Forza Igor”, è il commento più gettonato sotto l’ultimo post.

Come sta Igor Protti: dall’annuncio della malattia al giro di campo al “Picchi”

Igor Protti aveva annunciato di avere uno “sgraditissimo” ospite il 5 luglio 2025 su Instagram. “Ciao a tutti, questa foto è di pochi giorni fa in un letto di ospedale. Purtroppo poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite“, questo l’inizio del messaggio social. Nel giro di 48 ore erano arrivate tantissime manifestazioni d’affetto nei suoi confronti. Passata una settimana, Protti aveva aggiornato tutti sulle sue condizioni dopo l’inizio della chemioterapia: “Ho avuto un piccolo intoppo che spero di superare”.

Dopo un periodo di assenza dai social, ad agosto ha vissuto un momento di grande emozione e commozione all’Armando Picchi, in occasione della prima giornata di Serie C tra Livorno e Ternana (finita 1-0 per la formazione livornese). “Igor, lottiamo insieme”, lo striscione dedicatogli dalla curva livornese. Lui ha effettuato un giro di campo per ringraziare e salutare tutti i sostenitori livornesi che ormai da tempo non gli fanno mancare la loro vicinanza. Visibilmente emozionato, Protti ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine non riuscendo a trattenere le lacrime.