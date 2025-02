Immaginate uno sport dove non ci sono regole che frenano l’innovazione, dove gli atleti vanno oltre il corpo umano, spingendo i limiti fisici grazie all’uso di sostanze migliorative. Benvenuti agli Enhanced Games, l’evento sportivo che ha fatto parlare di sé per una proposta senza precedenti: qui gli steroidi e il doping sono non solo tollerati, ma anche incoraggiati.

Alla guida di questa provocatoria iniziativa c’è Donald Trump Jr., primogenito del presidente degli Stati Uniti, che attraverso il suo fondo 1789 Capital, sta raccogliendo denaro per finanziare i giochi. Trump Jr. vede negli Enhanced Games il futuro dello sport, un’occasione per abbattere i tabù imposti dalle tradizionali Olimpiadi e riscrivere i record mondiali senza paura dei controlli antidoping.

Tra i finanziatori del progetto, ci sono anche nomi importanti come Peter Thiel (cofondatore di PayPal) e Balaji Srinivasan (cripto-investitore), pronti a sostenere l’idea di una competizione senza limiti. Con l’ex nuotatore australiano James Magnussen pronto battere il record del mondo dei 50 stile libero, senza i vincoli del doping, gli Enhanced Games si pongono come una rivoluzione nello sport. Come afferma Trump Jr., “Questo è il vero sport, la vera libertà. Qui non si soffoca la grandezza, ma si celebra la capacità di superare ogni limite.”