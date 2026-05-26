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“Non è la prima volta che lo dico e lo ripeto, senza nessuna polemica, però non ho mai visto una Confindustria così disponibile, diciamo così, e dialogante con un governo dopo 35 mesi di calo della produzione industriale su 40. Ma ci siamo noi a tutelare, è un compito delle forze progressiste tutelare l’economia reale”. Lo afferma il leader M5s Giuseppe Conte durante la presentazione del libro ‘C’era una volta la Rai’ di Barbara Floridia, presidente della commissione parlamentare di vigilanza Rai.

“Abbiamo una pressione fiscale più alta dei tempi di Monti. Abbiamo salari molto bassi, bassissimi, e abbiamo un aumento della povertà”. Del discorso di Meloni all’assemblea di Confindustria, “sono stato sorpreso da queste testuali parole che ho sentito dalla presidente Meloni, che ancora una volta si presenta e dice a gran voce: ‘l’Italia è ritornata autorevole e credibile’. E ha detto anche di più, ‘stiamo crescendo nei domini economici’. Ora i domini economici che contano, oggi sono le terre rare, i materiali critici, chip, semiconduttori, infrastrutture energetiche. Ditemi, ditemi in quale di tali ambiti l’Italia cresce? In quale mondo di fantasia vive Giorgia Meloni per dire che stiamo crescendo nei domini economici?”.

Poi un riferimento ai rapporti internazionali con Trump e con il governo d’Israele. “Un governo – afferma l’ex presidente del Consiglio – ha autorevolezza e credibilità, lo diciamo a Giorgia Meloni quando a livello internazionale, in modo coerente, fa rispettare il diritto internazionale non quando contribuisci non quando contribuisce con la sua ignominia e la sua vigliaccheria a distruggerlo”.

Infine sull’audizione in commissione Antimafia dell’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, il presidente del Movimento 5 Stelle è netto. “Quello che traspare è che sia capitato per caso in quel ristorante, addirittura da un’app che ce l’ha condotto: il che è gravissimo. Stiamo parlando – ha aggiunto – di una classe politica, se dovessimo ricorrere alla buona fede, del tutto inadatta e incapace di governare. In realtà è inverosimile, dato che stava su tutti i giornali, diciamo che Delmastro si è arrampicato sugli specchi”.