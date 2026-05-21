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Ultimo aggiornamento: 12:21

Sub italiani morti alle Maldive, gli speleosub finlandesi non vogliono essere pagati per le operazioni di recupero

di Redazione Cronaca
Secondo gli speleosub del team finlandese Dan Europe, le vittime si sono smarrite dentro la grotta. Non accreditano invece la tesi della corrente "effetto Venturi"
Sub italiani morti alle Maldive, gli speleosub finlandesi non vogliono essere pagati per le operazioni di recupero
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