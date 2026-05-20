Napoli, Meret querela Corona dopo le accuse su Conte: “Sdegnato, la verità emergerà”

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Il Napoli ha ottenuto l’aritmetica qualificazione in Champions League, ma nonostante l’obiettivo raggiunto, l’aria nello spogliatoio sembra tutt’altro che serena. E i motivi sono molteplici: dall’addio di Conte (che sembra ormai praticamente certo) alle accuse di Fabrizio Corona nel corso dell’ultima puntata di “Falsissimo“, suo format Youtube in cui ha parlato di un gruppo di giocatori del Napoli che gli avrebbe offerto soldi per fare una puntata e parlare di Conte, della sua vita privata e un presunto flirt con Antonella Fiordelisi.

Tra questi ci sarebbe anche Alex Meret, portiere del Napoli che nel corso di questa stagione si è alternato con Vanja Milinkovic–Savic. Alla base di tutto ci sarebbe una certa infelicità di diversi calciatori per i metodi di allenamento di Antonio Conte, ritenuti duri da parte dei calciatori in questione. Corona ha infatti mostrato in un filmato il momento in cui viene contattato da un presunto tramite di alcuni calciatori, spiegando poi la situazione nel dettaglio. Non è la prima volta che Corona parla di calciatori nel corso delle sue puntate: dai casi Tonali e Fagioli fino a quello più recente di Lorenzo Pellegrini. Dopo alcune ore di silenzio, però, tramite la pagina Instagram della “PP Sport Management”- agenzia di procuratori che cura gli interessi del portiere – Meret ha preso posizione.

“Alex Meret sdegnato respinge le calunniose accuse, destituite di qualsiasi fondamento, emerse nelle ultime ore su una piattaforma social. Sei da sempre un esempio e un professionista serio dai profondi e radicati valori morali e sportivi. La verità emergerà nelle opportune sedi giudiziarie. Forza Alex“. Il portiere del Napoli e della Nazionale, è così pronto a querelare Fabrizio Corona per le gravi accuse emerse nel corso dell’ultima puntata del suo format su Youtube.

A proposito di ciò e di una possibile querela, Corona aveva risposto intervenendo nel corso di una trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando proprio di questa vicenda. Il conduttore in studio aveva precisato di non credere che Meret abbia realmente fatto quanto raccontato da Corona, che con toni forti ha risposto: “Meret andrebbe radiato. Se mi querela, gli faccio un cu*o così, perché ho video, filmati, audio”.