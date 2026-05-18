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Ultimo aggiornamento: 23:54

Conte-Napoli, l’addio è ormai questione di ufficialità: Sarri è il candidato principale per sostituirlo

di Redazione Sport
Il tecnico chiuderà la sua stagione in Campania dopo due anni con uno scudetto vinto lo scorso anno e una Supercoppa italiana
Conte-Napoli, l’addio è ormai questione di ufficialità: Sarri è il candidato principale per sostituirlo
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Le sue parole in conferenza stampa, quelle di De Laurentiis circa un mese fa, un rapporto sempre più freddo. Tutti segnali che portano a una separazione tra il Napoli e Antonio Conte dopo due anni (uno scudetto e una Supercoppa Italiana vinti). Il tecnico ha già comunicato al presidente la sua volontà, che è quella di una separazione anticipata. Alla base della decisione i “soliti” problemi, tra cui il mercato. Finirà così con un probabile secondo posto l’avventura partenopea del tecnico leccese.

Il candidato numero uno per sostituirlo è Maurizio Sarri, già allenatore del Napoli tra il 2015 e il 2018. Ci sono già stati dei contatti e nelle prossime settimane arriverà una decisione: tutto lascia pensare che sarà lui il tecnico azzurro, a meno che Giuntoli – che andrà all’Atalanta – non riuscirà a convincerlo a sposare il progetto nerazzurro. A quel punto Aurelio De Laurentiis si guarderebbe intorno e tra gli altri nomi in lista – secondo quanto riportato da Sky Sport – ci sarebbero Fabio Grosso – autore di un ottimo campionato al Sassuolo -, Massimiliano Allegri (che potrebbe lasciare il Milan) e Vincenzo Italiano.

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