Accuse di stalking a Lorenzo Pellegrini: Fabrizio Corona finisce a processo per diffamazione

Sul sito dillingernews.it era apparsa un’intervista a una escort di 25 anni che denunciava comportamenti ossessivi da parte del capitano della Roma. Secondo le indagini, i due non si sono mai conosciuti

Il caso giudiziario che da diversi anni vede coinvolto Lorenzo Pellegrini arriva nelle aule di Tribunale. Il gup di Roma ha infatti disposto il rinvio a giudizio di Fabrizio Corona con l’accusa di diffamazione nei confronti del centrocampista giallorosso. Il procedimento è stato fissato per il prossimo primo dicembre davanti al tribunale monocratico.

Al centro della vicenda c’è la pubblicazione a ottobre 2023 sul sito dillingernews.it di un’intervista a una escort di 25 anni che aveva accusato Pellegrini di stalking. Accuse risalenti addirittura all’anno precedente che, secondo quanto emerso dalle indagini, si sono rivelate infondate. La donna – a cui vengono contestati i reati di calunnia e minacce – aveva raccontato di presunti incontri con il calciatore e di comportamenti ossessivi, una ricostruzione poi smentita dagli accertamenti degli inquirenti, secondo cui i due non si sarebbero mai conosciuti.

Proprio la diffusione di quell’intervista è alla base della contestazione mossa a Corona, accusato di aver contribuito a ledere la reputazione del giocatore. Un passaggio che rappresenta l’evoluzione di un’indagine nata tra Roma e Parma a partire dalla denuncia della 25enne, con diversi trasferimenti di competenza e verifiche investigative che hanno progressivamente ridimensionato l’impianto accusatorio nei confronti del calciatore. “Siamo soddisfatti di questo passaggio processuale. Una decisione che ritengo doverosa: la sede dove ora verrà approfondita questa vicenda è il dibattimento”, ha commentato all’Ansa l’avvocato Federico Olivo, legale di Pellegrini.

Per il capitano della Roma, 29 anni e un contratto in scadenza a giugno, la vicenda giudiziaria ha rappresentato un caso mediatico significativo. Sposato e padre di tre figli, il centrocampista aveva sempre respinto ogni accusa, affidando ai propri legali la tutela della sua immagine dopo la diffusione delle notizie. Le indagini avevano già evidenziato come le dichiarazioni della donna fossero prive di riscontri, portando a un ribaltamento del quadro iniziale. Ora il procedimento a carico di Corona segna un ulteriore sviluppo di una storia che, partita da accuse gravi nei confronti di un calciatore di primo piano del campionato italiano, si è progressivamente trasformata in un caso di presunta diffamazione.