Fuori programma per il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli: durante un’intervista con i giornalisti fuori da Montecitorio è stato contestato da un passante. Il deputato stava parlando di immigrazione ed è stato interrotto da un uomo che indossava una maglia dell’associazione Libera che ha ribattuto al discorso di Donzelli dicendogli che la migrazione è un “fatto inarrestabile” che va gestito e capito in quanto esigenza umana.

Donzelli ha bloccato l’intervista e si è messo a discutere con il passante. Poi dopo aver terminato con giornalisti, ha riavvicinato l’uomo per concludere il dibattito.