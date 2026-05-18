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Adriano Panatta “è stato simpaticissimo”. Così Jannik Sinner, ospite della trasmissione Che Tempo Che Fa su Canale Nove, racconta il dialogo successivo al simbolico passaggio di testimone: 50 anni dopo Panatta, un italiano ha nuovamente vinto gli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Dopo la premiazione, Sinner e Panatta sono stati ripresi dalle telecamere mentre chiacchieravano per qualche secondo: “Lo conosco poco, ma abbiamo scambiato due parole ed è stato bello“, ha spiegato il numero 1 al mondo.

Sinner ha poi raccontato: “Spero di rivederlo a Parigi. Speriamo di avere modo di conoscerlo senza tanto pubblico intorno”. L’appuntamento dunque è al Roland Garros, dove Panatta premierà nuovamente il vincitore del torneo che lui conquistò sempre 50 anni fa. La speranza quindi è di rivedere insieme le due leggende del tennis azzurro. Panatta al Corriere della Sera ha svelato un dettaglio del loro dialogo: “L’ ho abbracciato e gli ho detto ‘voglio premiarti anche a Parigi‘. Mi ha risposto, ‘magari, Adriano, sarebbe la cosa più bella del mondo‘. Ho voluto avere l’ultima parola: ‘Stai tranquillo‘, ho aggiunto, ‘gioca come sai e vedrai che tutto andrà bene'”.