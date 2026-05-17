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Ultimo aggiornamento: 16:58

Internazionali, Sinner-Ruud: l’azzurro cerca un successo a Roma che per l’Italia manca da 50 anni | La diretta della finale

L'ultimo fu Panatta nel 1976. In caso di successo, il numero uno al mondo completerebbe anche il Career Golden Masters, vincendo tutti e nove i Masters 1000
Internazionali, Sinner-Ruud: l’azzurro cerca un successo a Roma che per l’Italia manca da 50 anni | La diretta della finale
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Momenti chiave

  • Sinner-Ruud, si comincia alle 17
    • 16:58

      Internazionali, Bolelli e Vavassori nella storia: sono la prima coppia italiana a trionfare a Roma

    • 16:48

      Sinner sfida Ruud per fare (di nuovo) la storia: un italiano può tornare re a Roma dopo 50 anni

    • 16:23

      Il percorso di Sinner

      Primo turno

      • Jannik Sinner – bye

      Secondo turno

      • Jannik Sinner – Sebastian Ofner 2-0 (6-3, 6-4)

      Terzo turno

      • Jannik Sinner – Alexei Popyrin 2-0 (6-2, 6-0)

      Ottavi di finale

      • Jannik Sinner – Andrea Pellegrino 2-0 (6-2, 6-3)

      Quarti di finale

      • Jannik Sinner – Andrey Rublev 2-0 (6-2, 6-4)

      Semifinale

      • Jannik Sinner – Daniil Medvedev 2-1 (6-2, 5-7, 6-4)

    • 16:19

      Sinner-Ruud, dove vedere in tv e streaming

      La finale degli Internazionali tra Jannik Sinner e Casper Ruud in programma alle ore 17, ovviamente sul Campo Centrale. Oltre alla consueta diretta su Sky e su Now, la partita viene trasmessa anche gratis in chiaro su TV8, con diretta streaming su TV8.it.

    • 16:18

      Sinner-Ruud, si comincia alle 17

      Jannik Sinner e Casper Ruud si affronteranno alle ore 17 sul Centrale del Foro Italico. In caso di vittoria, Sinner completerebbe il Career Golden Master (vittoria in tutti i Masters 1000) e sarebbe il primo italiano a vincere a Roma 50 anni dopo Adriano Panatta. Ruud cerca invece il successo per la seconda volta in carriera in un Masters 1000.