Sinner, il dominio da Indian Wells a Roma: il divario con Alcaraz si allarga | La nuova classifica Atp

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Tra le altre cose, oggi Jannik Sinner festeggia la settimana 72 da numero 1 della classifica mondiale. Che oggi il trono del tennis sia suo e solo suo è fuori di dubbio, visto che sta compiendo un’impresa mai vista nella storia della racchetta:la vittoria di 6 Masters 1000 consecutivi. Di più, la vittoria di tutti i 5 Masters 1000 disputati nel 2026: dal cemento di Indian Wells fino alla terra rossa di Roma, passando per Miami, Montecarlo e Madrid. Nessuno ci era mai riuscito. Un dominio incontrastato che si riflette anche nella nuova classifica Atp di lunedì 18 maggio: Sinner è primo con la cifra stratosferica di 14.700 punti. Alcaraz, fermato purtroppo dall’infortunio al polso, è ora distante 2740 lunghezze.

Il divario è destinato ad aumentare ancora nelle prossime settimane: saltando anche il Roland Garros, lo spagnolo perderà altri 2mila punti, scendendo a quota 9960. Il suo infortunio però non deve in alcun modo sminuire quel che sta facendo Sinner, che dopo la delusione degli Australian Open ha lavorato sodo e da questa primavera ha messo in mostra un tennis semplicemente imbattibile per chiunque, compreso Alcaraz prima dell’infortunio.

L’ultimo obiettivo a questo punto è il Roland Garros. Se Sinner dovesse riuscire a conquistare lo Slam parigino, diventerebbe il secondo tennista della storia dopo Novak Djokovic ad aver completato tutto il “gioco” del tennis, avendo conquistato tutti i tornei dello Slam, tutti i Masters 1000, le Atp Finals e la Coppa Davis. Un’impresa che l’altoatesino potrebbe completare a meno di 25 anni. Vincendo il Roland Garros, poi, il suo vantaggio in classifica diventerebbe semplicemente incolmabile nel breve periodo: oltre 5mila punti in più di Alcaraz. E Sinner vedrebbe da vicino anche l’obiettivo delle 100 settimane da numero 1. Già a fine luglio entrerà nella top 10 di sempre: oggi ha agganciato Edberg, supererà anche Lleyton Hewitt ( che si fermò a 80).

La vittoria del Roland Garros infine permetterebbe a Sinner di sfondare il muro dei 15000 punti, un punteggio pazzesco che lo piazzerebbe al terzo posto all time, dietro il record di 16950 di Novak Djokovic (nel 2016) e Roger Federer (15903 punti nel 2006). Supererebbe Rafael Nadal (15390 punti nel 2009). Senza dimenticare che all’epoca dei Big Three le regole erano diverse e si giocavano più tornei validi, utili ad aumentare il punteggio complessivo.

La vittoria di Sinner in finale contro Casper Ruud ha anche permesso a Luciano Darderi di raggiungere la posizione numero 16 nel nuovo ranking Atp, davanti proprio al norvegese. Se Lorenzo Musetti esce oggi ufficialmente dalla top 10 (è undicesimo), il tennis italiano ora può vantare quattro tennisti tra i primi 20 al mondo. Oltre Darderi, anche Flavio Cobolli è al suo best ranking, avendo raggiunto la posizione numero 12. Entrambi guardano con fiducia al Roland Garros, dove con un grande torneo potrebbero perfino sognare l’ingresso tra i primi dieci.

La nuova classifica Atp oggi: la top ten

Jannik Sinner — 14.700 punti Carlos Alcaraz — 11.960 punti Alexander Zverev — 5.705 punti Novak Djokovic — 4.710 punti Felix Auger-Aliassime — 4.060 punti Ben Shelton — 4.030 punti Daniil Medvedev — 3.760 punti Taylor Fritz — 3.720 punti Alex de Minaur — 3.665 punti Alexander Bublik — 3.230 punti

La nuova classifica Atp oggi: gli altri italiani in top 100

11. Lorenzo Musetti — 3.115 punti

12. Flavio Cobolli — 2.790 punti

16. Luciano Darderi — 2.260 punti

69. Lorenzo Sonego — 815 punti

72. Mattia Bellucci — 777 punti

96. Matteo Arnaldi — 636 punti