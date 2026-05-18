La sconfitta contro la Fiorentina ha complicato tutto in casa bianconera: Spalletti e Fabregas hanno l'obbligo dei tre punti. Ad Allegri ne basta solo uno

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90 minuti alla fine, due posti per quattro squadre, due punti separano il Milan (terzo) dalla Juventus (sesta). Nessuno scontro diretto previsto all’ultima giornata e quindi può ancora succedere di tutto. La classifica può rimanere invariata, ma può anche essere ribaltata: tutto dipende dall’ultima giornata, dove la Juventus affronta il Torino in trasferta nel derby, il Como sfida la Cremonese a Cremona, mentre il Milan è a San Siro contro il Cagliari. La Roma, invece, scende in campo a Verona contro un Verona già retrocesso.

Le favorite assolute sono ovviamente Roma e Milan, visti i due punti di vantaggio sulle avversarie, ma dopo i ribaltoni della penultima giornata, nulla è ancora deciso. Le uniche squadre certe di partecipare alla prossima Champions League sono l’Inter campione d’Italia e il Napoli, che ha battuto il Pisa nell’ultimo weekend. “leri è stata sicuramente una giornata negativa, viviamo alla giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato”, ha dichiarato Chiellini alla presentazione del 24° Memorial Niccolò Galli, a Firenze, qualche ora dopo la sconfitta della Juventus contro la Fiorentina.

Lotta Champions, la nuova classifica di Serie A

2. Milan — 70 punti — 37 partite

3. Roma— 70 punti — 37 partite

4. Como — 68 punti — 37 partite

5. Juventus — 68 punti — 37 partite

Il calendario Champions dell’ultima giornata

Cremonese- Como

Milan -Cagliari

-Cagliari Torino- Juventus

Verona-Roma

Le combinazioni e la situazione scontri diretti

Per quanto riguarda gli scontri diretti, la situazione è questa:

la Juventus è in vantaggio con la Roma (3-3 e vittoria per 2-1), mentre è pari con il Milan (doppio 0-0) e in svantaggio con il Como (doppia sconfitta per 0-2);

è in vantaggio con la Roma (3-3 e vittoria per 2-1), mentre è pari con il Milan (doppio 0-0) e in svantaggio con il Como (doppia sconfitta per 0-2); il Milan è in vantaggio con il Como (vittoria per 3-1 e pareggio 1-1) e con la Roma (vittoria per 1-0 e pareggio 1-1), mentre è pari con la Juventus;

è in vantaggio con il Como (vittoria per 3-1 e pareggio 1-1) e con la Roma (vittoria per 1-0 e pareggio 1-1), mentre è pari con la Juventus; il Como è in vantaggio con la Juventus, pari con la Roma (vittoria per 2-1 e sconfitta per 1-0), ma in svantaggio con il Milan;

è in vantaggio con la Juventus, pari con la Roma (vittoria per 2-1 e sconfitta per 1-0), ma in svantaggio con il Milan; la Roma è in svantaggio con Napoli, Juventus e Milan, pari con il Como.

Quindi, in caso di arrivo a pari punti tra due squadre al quarto posto, basterà vedere gli scontri diretti per capire chi andrà in Champions. In caso di parità negli scontri diretti, si guarda la differenza reti negli stessi e poi la differenza reti generale. Questa invece la situazione in caso di arrivo a pari punti di 3 o addirittura 4 squadre:

4) Juventus, Milan e Roma a 71 (ovvero: vittoria Juve, pareggio Roma, pareggio Milan, Como non vince). Classifica avulsa: Juventus e Milan a 6, Roma a 2. Juve e Milan qualificate.

5) Juventus, Milan e Como a 71 (ovvero: vittoria Juve, pareggio Milan, sconfitta Roma e vittoria Como). Classifica avulsa: Como 7, Milan 6, Juventus 2. Como e Milan qualificate.

6) Juventus, Roma e Como a 71 (ovvero: vittoria Juve, vittoria Como, pareggio Roma, sconfitta Milan). Classifica avulsa: Como 9, Roma 4, Juventus 4. Como e Roma qualificate.

7) Como, Milan e Roma a 71 (ovvero: vittoria Como, pareggio Roma, pareggio Milan, Juve non vince). Classifica avulsa: Milan 8, Como 4, Roma 4. Roma e Milan qualificate.

8) Juventus, Milan, Roma e Como a 71 (ovvero: vittoria Juve, vittoria Como, pareggio Milan e Pareggio Roma). Classifica avulsa: Como 10, Milan 10, Juventus 6, Roma 5. Como e Milan in Champions.