Il pilota dell'Aprilia era già finito a terra due volte nelle libere, due volte in qualifica e una volta in gara. Problemi al gomito sinistro, al polso sinistro e alla gamba destra

Brutta caduta per Jorge Martin durante la mattinata di test della MotoGp sul circuito di Barcellona, dove già ieri erano caduti in gara Alex Marquez e Johann Zarco, finiti entrambi in ospedale. Cadute che avevano tra l’altro portato a ben due bandiere rosse nella gara poi vinta da Fabio Di Giannantonio. Come si vede dalle immagini tv e sui social, Martin è stato caricato sull’ambulanza e portato all’ospedale per ulteriori accertamenti. Il pilota spagnolo avrebbe riportato problemi al gomito sinistro, al polso sinistro e alla gamba destra. Nella cornice del GP della Catalogna Martin è finito a terra due volte venerdì e altrettante sabato. KO anche domenica senza colpe (è stato colpito da un altro pilota). Nei test odierni, oltre ad Alex Marquez, Zarco e Marc Marquez, assente anche Fabio Di Giannantonio, vincitore ieri dopo una brutta caduta in occasione della prima bandiera rossa.

Dagli esami effettuati dal pilota Aprilia non risultano fratture visibili, ma Martin si sottoporrà anche ad altri accertamenti all’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona per scongiurare eventuali microfratture. A comunicarne la caduta è stata la stessa Aprilia con una nota ufficiale: “A seguito della caduta alla curva 7, Jorge Martin è stato portato al centro medico del circuito per accertamenti, soprattutto al gomito sinistro e alla gamba destra. Dagli esami eseguiti al centro medico del circuito, non risultano fratture visibili, ma è stato deciso comunque di portare Martin all’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona per ulteriori accertamenti”. La pioggia ha inoltre poi portato diversi piloti a interrompere prima i propri test, proprio per evitare cadute e infortuni come tanti ce ne sono già stati nel corso di questo weekend.

Per Martin è addirittura la sesta caduta in quattro giorni nello stesso circuito. Il pilota ha cominciato il GP di Catalogna era già caduto nella Fp1. Poi, nel turno pomeridiano del venerdì, è caduto di nuovo. Sabato, in Q1, un’altra brutta caduta che ha reso inutilizzabile la sua moto in Q2. Nella gara sprint poi, il pilota madrileno è caduto di nuovo, arrivando così a quattro cadute. Poi il pilota dell’Aprilia è stato tamponato da Raul Fernández in gara, completando la sua quinta caduta del weekend. E adesso la sesta nei test, per fortuna senza gravi conseguenze. Sono 15 i punti che separano Martin da Marco Bezzecchi, leader del Mondiale: da capire adesso se e come Martin arriverà alle prossime gare.