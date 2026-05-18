Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 15:39

Marotta replica a Cardinale: “Ho due risposte: una ironica e una seria. La seria è che gli auguro un percorso simile al nostro”

di Redazione Sport
Il patron rossonero aveva dichiarato: "Problemi del calcio italiano? Non si tratta solo di Serie A. Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0"
Marotta replica a Cardinale: “Ho due risposte: una ironica e una seria. La seria è che gli auguro un percorso simile al nostro”
Icona dei commenti Commenti

“Ho due risposte nel taschino: una ironica e una seria. Usiamo quella seria perché non è il momento di litigare”. Anche Beppe Marotta dopo Cristian Chivu adesso si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Il presidente dell’Inter – a margine della festa scudetto di domenica, con la premiazione in campo e il bus scoperto successivamente – ha parlato a Dazn, rispondendo a Gerry Cardinale, patron del Milan, che aveva dichiarato: “Problemi del calcio italiano? Non si tratta solo di Serie A. Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0“, lanciando una frecciata all’Inter, sconfitta dal Psg nella finale di Champions 2024/25.

“Dico solo che auguro a Cardinale di rimanere ai vertici del Milan e fare un percorso simile al nostro negli ultimi sei anni, con 9 trofei vinti più 2 finali di Champions e una finale di Europa League raggiunte. Credo sia un palmares che non si possa dimenticare“, ha spiegato Marotta. E la risposta ironica? “La teniamo per una prossima cattiveria“, ha scherzato il patron nerazzurro sorridendo. Marotta ha poi parlato di Cristian Chivu: “A inizio anno la scelta dell’allenatore è stata difficile ma un dirigente deve avere coraggio e siamo stati ripagati. Il suo rinnovo è veramente solo un aspetto formale, Chivu è il presente e il futuro dell’Inter. Abbiamo un allenatore bravo e ce lo dobbiamo tenere molto stretto”.

Per questioni anagrafiche l’Inter cambierà diverse cose nel corso dell’estate, con vari addii tra cui Darmian, Mkhitaryan, Acerbi e altri: “Nessuna rivoluzione, ma mix giovani ed esperti. Qualche cambiamento ci sarà, non una rivoluzione ma una evoluzione. Ci sono dei calciatori per cui si chiude un ciclo, puntiamo ad un mix tra giovani e calciatori esperti. Lo zoccolo duro c’è, anche oggi lo abbiamo dimostrato ed è questa la strada da seguire”, ha concluso a proposito della rosa nerazzurra.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione