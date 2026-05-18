Marotta replica a Cardinale: “Ho due risposte: una ironica e una seria. La seria è che gli auguro un percorso simile al nostro”

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“Ho due risposte nel taschino: una ironica e una seria. Usiamo quella seria perché non è il momento di litigare”. Anche Beppe Marotta dopo Cristian Chivu adesso si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Il presidente dell’Inter – a margine della festa scudetto di domenica, con la premiazione in campo e il bus scoperto successivamente – ha parlato a Dazn, rispondendo a Gerry Cardinale, patron del Milan, che aveva dichiarato: “Problemi del calcio italiano? Non si tratta solo di Serie A. Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0“, lanciando una frecciata all’Inter, sconfitta dal Psg nella finale di Champions 2024/25.

“Dico solo che auguro a Cardinale di rimanere ai vertici del Milan e fare un percorso simile al nostro negli ultimi sei anni, con 9 trofei vinti più 2 finali di Champions e una finale di Europa League raggiunte. Credo sia un palmares che non si possa dimenticare“, ha spiegato Marotta. E la risposta ironica? “La teniamo per una prossima cattiveria“, ha scherzato il patron nerazzurro sorridendo. Marotta ha poi parlato di Cristian Chivu: “A inizio anno la scelta dell’allenatore è stata difficile ma un dirigente deve avere coraggio e siamo stati ripagati. Il suo rinnovo è veramente solo un aspetto formale, Chivu è il presente e il futuro dell’Inter. Abbiamo un allenatore bravo e ce lo dobbiamo tenere molto stretto”.

Per questioni anagrafiche l’Inter cambierà diverse cose nel corso dell’estate, con vari addii tra cui Darmian, Mkhitaryan, Acerbi e altri: “Nessuna rivoluzione, ma mix giovani ed esperti. Qualche cambiamento ci sarà, non una rivoluzione ma una evoluzione. Ci sono dei calciatori per cui si chiude un ciclo, puntiamo ad un mix tra giovani e calciatori esperti. Lo zoccolo duro c’è, anche oggi lo abbiamo dimostrato ed è questa la strada da seguire”, ha concluso a proposito della rosa nerazzurra.