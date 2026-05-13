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Ultimo aggiornamento: 13:47

Salari, piano casa e guerra in Iran: Meloni risponde in Senato per il Premier Time. La diretta video

di Redazione Politica
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La diretta con la presidente del Consiglio da Palazzo Madama
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Salari, piano casa, centri in Albania e guerra in Iran. A partire dalle 16.30 è previsto il Premier Time in Senato, con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sarà chiamata a rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Qui la diretta video.

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