Musetti si arrende ai problemi fisici, perde a Roma ed esce dalla top 10: Ruud vola ai quarti

Il carrarino ha giocato con una vistosa fasciatura al bicipite femorale e ha anche chiesto un medical time out nel secondo set: vince il norvegese, per la quinta volta agli Internazionali

Lorenzo Musetti esce agli ottavi degli Internazionali a Roma. Il carrarino, numero 10 della classifica, ancora alle prese con problemi al bicipite femorale della gamba destra, è stato battuto in due set dal norvegese Casper Ruud, numero 25 del seeding, con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e 18 minuti. Per qualità tecniche e interpretazione del match oltre a una percentuale vicino all’80% con le prime palle, Ruud ha gestito il match fin dai primi game, ma Musetti non è mai sembrato in grado di competere a causa dei problemi fisici accusati già contro Cerundolo. Sul 3-0 del secondo set Musetti ha chiesti un medical time out per rendere più stabile la fasciatura alla coscia, ma è servita a poco. Sfuma per l’azzurro la possibilità di raggiungere i quarti di finale a Roma per il secondo anno consecutivo, mentre Ruud avanza. Con questa sconfitta Musetti esce dalla Top 10 per la prima volta da quando ci è entrato, alla vigilia della scorsa edizione del torneo.

Musetti ha cercato di dare quello che poteva, onorando il torneo e rispettando il pubblico di Roma, che alla fine ne ha riconosciuto i problemi e lo ha comunque applaudito. Ma non era nelle condizioni fisiche di competere alla pari con Ruud, che arriva ai quarti di finale per la quinta volta agli Internazionali. È il quarto giocatore in attività a riuscirci dopo Novak Djokovic (17), Alexander Zverev (6) e Stefanos Tsitsipas (5). Grazie alla 21esima vittoria su un Top 10 in carriera, arriva ai quarti per la 16esima volta in un Masters 1000. Lo attende Karen Khachanov o il croato Dino Prizmic, che ha eliminato Novak Djokovic.