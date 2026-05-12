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Ultimo aggiornamento: 14:03

“Il mio futuro è annebbiato, faccio fatica a pensare a lungo termine. Non so dare una spiegazione agli infortuni”: la delusione di Musetti

di Redazione Sport
Il tennista carrarino ha perso in due set da Casper Ruud, ma non è mai stato in grado di competere per il problema al bicipite femorale: "Chiedo scusa"
“Il mio futuro è annebbiato, faccio fatica a pensare a lungo termine. Non so dare una spiegazione agli infortuni”: la delusione di Musetti
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“Sono abbastanza deluso dello spettacolo che ho offerto al pubblico, chiedo scusa ma la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto”. Scuro in volto, triste. Così Lorenzo Musetti, eliminato agli ottavi degli Internazionali dopo aver perso contro Casper Ruud, al termine del match condizionato da un problema muscolare alla coscia sinistra. “Non ho voluto ritirarmi perché sono stufo di tutti questi ritiri soprattutto davanti al pubblico di casa, ma non c’è stato modo di andare oltre al problema fisico, purtroppo è andata così”.

Musetti ha giocato con una vistosa fasciatura al bicipite femorale e già dal riscaldamento non ha mai forzato i colpi. L’obiettivo oggi è sembrato quello di voler giocare, ma limitando i danni e non peggiorare la situazione. “Nei prossimi giorni farò dei controlli più mirati, cosa che non ho fatto perché ho quasi sempre giocato. Si spera che il fastidio sia meno grave del previsto e che possa permettermi di arrivare pronto per Parigi”, ha aggiunto Musetti.

Poi anche qualche parola al miele per il pubblico, che non gli ha mai fatto mancare il proprio supporto e a fine partita lo ha applaudito, apprezzandone gli sforzi. “Nel corso del torneo è stato bello condividere certi momenti con il pubblico, l’affetto che ho ricevuto. Questo è un momento particolare che sto affrontando pieno di infortuni, cosa che in carriera non mi era mai accaduto. Mentalmente è difficile restare lucidi, propositivi e positivi. Oggi avevo paura ad appoggiare la gamba sinistra, quella infortunata, e quindi era molto difficile per me trovare forza e punto di appoggio“, ha sottolineato Musetti.

Il linguaggio del corpo del carrarino è emblematico: è quasi sconsolato e dice anche di “far fatica a vedere il suo futuro di stagione. Al momento è annebbiato, faccio fatica a pensare a lungo termine, il ‘rosso‘ non mi ha dato quei risultati dello scorso anno anche se c’è ancora il Roland Garros e la condizione è quella che è. Fa male uscire dalla top ten proprio questa settimana dopo Roma, qui dove l’anno scorso entrai tra i primi dieci. Non è quello che auguravo a me stesso ma questo mi darà una spinta per ritornarci il prima possibile“, ha proseguito Musetti. “Faccio fatica a dare una spiegazione a questi infortuni, piccoli ma fastidiosi che in momenti importanti mi hanno destabilizzato anche dal punto di vista mentale. Cercheremo di capire meglio”, ha concluso il carrarino.

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