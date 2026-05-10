Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Lorenzo Musetti batte il dolore e Francisco Cerundolo ed è il primo italiano a raggiungere gli ottavi degli Internazionali di Roma. Il tennista carrarino ha sconfitto l’argentino in due set con il punteggio di 7-6 6-4 al termine di un match molto tirato, caratterizzato dai continui break e controbreak nel primo set chiuso solo al tredicesimo gioco. Ma l’azzurro ha dovuto sconfiggere anche un problema muscolare alla gamba sinistra, visibilmente fasciata, che gli ha provocato non pochi grattacapi. Tant’è che dopo il match-point è scoppiato in lacrime.

“Fisicamente non ero a posto, il pubblico mi ha aiutato tanto – ha confessato – Ci tengo particolarmente a vincere qui”. Quindi ha spiegato: “Per me contano più partite così rispetto a quelle in cui mi riesce tutto: quello che mi è sempre mancato è vincere quando non gioco il mio miglior tennis, non sono nella migliore condizione fisica e mentale. Sono vittorie che spero possano svoltare una stagione”.

Se è stato così, lo si capirà già dagli ottavi, dove Musetti se la vedrà con Casper Ruud, fresco di vittoria contro Jiri Lehecka in appena 79 minuti. All’azzurro sono invece servite 2 ore e 12 minuti per piegare la resistenza di Cerundolo, in un match tra due terraioli. Non uno spettacolo, va detto. La partita è stata caratterizzata da diversi errori, su entrambi i fronti. Ma la tenacia di “Muso” è stata sufficiente per raggiungere gli ottavi di finale di Roma per la quarta volta in carriera.

In attesa del faccia a faccia con Ruud, intanto Musetti trova la sua prima vittoria stagionale su terra rossa contro un Top30 della classifica Atp, frutto di una maggiore qualità e dell’astuzia nello sfruttare i momenti negativi dell’argentino facendo valere la sua maggiore esperienza con lucidità.