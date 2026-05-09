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L’attesa è finita: oggi Jannik Sinner fa il suo debutto agli Internazionali d’Italia 2026. A Roma tutti gli occhi sono per il numero 1 al mondo, chiamato a sfatare un tabù che dura da 50 anni: vedere un italiano trionfare al Foro Italico. La prima tappa verso la finale di domenica 17 maggio si chiama Sebastian Ofner: l’austriaco numero 82 del ranking Atp al primo turno ha battuto in due set, con un doppio 6-3, lo statunitense Alex Michelsen. Non ha mai sfidato Sinner in carriera: sarà la prima volta.

L’altoatesino alla vigilia si è allenato con Flavio Cobolli, l’altra testa di serie azzurra in campo oggi per il suo match di secondo turno: il 24enne, numero 12 al mondo, affronta il francese Terence Atmane. Davanti al pubblico di casa, il grande obiettivo è finire la prossima settimana tra i primi dieci del ranking. Nella grande giornata del tennis azzurro l’altra protagonista è Jasmine Paolini: dopo le fatiche del primo match, affronta al terzo turno la belga Elise Mertens. Un’avversaria difficile per la campionessa in carica di Roma, che spera di aver sciolto la tensione.

A completare il “menù” degli italiani in campo ci sono anche Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino: entrambi partono sfavoriti contro Etcheverry e Fils, ma le sorprese – vedere alla voce Arnaldi – sono sempre possibili con il tifo del Foro Italico.

Internazionali d’Italia, gli italiani in campo oggi

TABELLONE MASCHILE

Jannik Sinner-Stefan Ofner

Flavio Cobolli-Terence Atmane

Andrea Pellegrino-Arthur Fils

Mattia Bellucci-Tomas Martin Etcheverry

TABELLONE FEMMINILE

Jasmine Paolini-Elise Mertens

Quando gioca Sinner e dove vedere il suo match in tv e streaming (anche in chiaro)

Il match di Jannik Sinner contro Sebastian Ofner è il quarto in programma sul Campo Centrale del Foro Italico. L’inizio è previsto non prima delle ore 19. Oltre alla consueta diretta su Sky e su Now, la partita di Sinner viene trasmessa anche gratis in chiaro su TV8, con diretta streaming su TV8.it.

Il programma degli italiani in campo oggi

CAMPO CENTRALE

Dalle 11:00

Tomas MACHAC CZE vs [7] Daniil MEDVEDEV

Non prima delle 13:00

[9] Jasmine PAOLINI ITA vs [21] Elise MERTENS BEL

A seguire

[1] Aryna SABALENKA vs [26] Sorana CIRSTEA ROU

Non prima delle 19:00

[1] Jannik SINNER ITA vs Sebastian OFNER AUT

Non prima delle 20:30

[12] Belinda BENCIC SUI vs [22] Anna KALINSKAYA

BNP PARIBAS ARENA

Dalle 11:00

[3] Coco GAUFF USA vs Solana SIERRA ARG

A seguire

[4] Felix AUGER-ALIASSIME CAN vs Mariano NAVONE ARG

A seguire

[10] Flavio COBOLLI ITA vs Terence ATMANE FRA

Non prima delle 17:00

Viktorija GOLUBIC SUI vs [8] Mirra ANDREEVA

A seguire

[Q] Andrea PELLEGRINO ITA vs [15] Arthur FILS FRA

SUPERTENNIS ARENA

Dalle 11:00

[12] Andrey RUBLEV vs Miomir KECMANOVIC SRB

A seguire

[24] Tomas Martin ETCHEVERRY ARG vs Mattia BELLUCCI ITA

A seguire

[Q] Nikoloz BASILASHVILI GEO vs [5] Ben SHELTON USA

A seguire

Hamad MEDJEDOVIC SRB vs [27] Joao FONSECA BRA

A seguire

Alexei POPYRIN AUS vs [26] Jakub MENSIK CZE

Dove vedere gli Internazionali d’Italia a Roma in tv e streaming (anche in chiaro)

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis vengono trasmessi in diretta tv per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253. Inoltre il torneo WTA è visibile in tv su SuperTennis HD. Un match del torneo ATP è visibile anche gratis in chiaro su TV8: oggi è appunto quello tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner. La diretta streaming di tutti i match maschili è disponibile su Sky Go e per gli abbonati alla piattorma NOW. La diretta streaming delle partite femminili è su SuperTenniX. Infine, il solo match visibile anche in chiaro è disponibile in streaming su tv8.it.