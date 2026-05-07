La ventenne azzurra firma l'exploit di giornata battendo Ajla Tomljanovic; era partita dalle pre-qualificazioni. Fuori Berrettini e Cinà, vittoria per Paolini: attesa per Sonego in serata

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Inizia con una delusione la giornata degli italiani oggi, giovedì 7 maggio, agli Internazionali, torneo Atp Masters 1000 sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. Sul Centrale Matteo Berrettini ha perso al primo turno contro l’australiano Alexei Popyrin. Il sorriso arriva poco dopo grazie all’impresa di Noemi Basiletti: la 20enne toscana firma il primo grande exploit della sua carriera battendo Ajla Tomljanovic in due set. Da numero 427 al mondo, è la sua prima volta al secondo turno di un torneo Wta. Vince anche Jasmine Paolini: la campionessa in carica non trema dopo un brutto primo set e si guadagna il secondo turno. Successo importante poi per Mattia Bellucci, che supera Burruchaga e ora troverà un altro argentino, Etcheverry.

In serata grande attesa per Lorenzo Sonego, impegnato sul Centrale. In programma anche il derby azzurro tra Pellegrino e Nardi.

L’impresa di Basiletti

Noemi Basiletti approda al secondo turno degli Internazionali. La ventenne azzurra, arrivate dalle qualificazioni, supera l’australiana Tomljanovic con il punteggio di 7-5 6-4. Il match si era interrotto ieri per pioggia sul vantaggio dell’azzurra per 5-3 nel primo set. Al secondo turno Basiletti se la vedrà con l’ucraina Elina Svitolina, decima della classifica Wta.

Basiletti, toscana classe 2006, ha superato le prequalificazioni e si era guadagnata una wild card per il tabellone dove è arrivata al primo turno grazie alla vittoria sulla numero 85 del mondo Emiliana Arango con il punteggio di 6-4 6-4 e poi su un’altra Top 100, l’ucraina Diana Snigur (n.95) con il punteggio di 6-3 6-7(8) 6-4. In carriera l’attuale numero 427 della classifica mondiale aveva raggiunto al massimo la semifinale nell’ITF W35 di Monastir 2 e successivamente il quarto di finale nel W35 di Santa Margherita di Pula, sconfitta dall’altra promessa azzurra Tyra Grant, anche lei al secondo turno qui a Roma.

Le vittorie di Paolini e Bellucci

Agli Internazionali 2026 esordio complicato per Jasmine Paolini, campionessa in carica, che ha superato in rimonta la francese Leolia Jeanjeanm numero 127 del ranking, dopo circa due ore di gioco. L’azzurra, numero 8 della classifica, sotto nel primo set 6-7 (4) ha reagito nel secondo parziale vinto 6-2 e si è imposta nel set decisivo 6-4. Al terzo turno se la vedrà con la belga Elise Mertens, numero 21 del seeding, che ha battuto l’ungherese Panna Udvardy.

Buon esordio per l’azzurro Mattia Bellucci. Il tennista italiano ha vinto in due set con un doppio 6-4 al primo turno contro l’argentino Roman Andres Burruchaga. Al secondo turno affronterà un altro argentino Tomas Etcheverry.

Fuori Berrettini, Cinà e Maestrelli

Nel primo match sul Campo Centrale Matteo Berrettini, numero 100 Atp, è stato eliminato al primo turno dall’australiano Alexei Popyrin, n.60 ATP, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 6-3 in un’ora e 29 minuti di gioco. Nel prossimo turno Popyrin affronterà il ceco Jakub Mensik, il vincente potrebbe poi trovare sulla sua strada Jannik Sinner.

Disco rosso anche per Federico Cinà: il 19enne palermitano si arrende in rimonta al belga Alexander Blockx con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-3 in due ore e un minuto di gioco. Blockx nel secondo turno affronterà la testa di serie numero 29 Tallon Griekspoor.

La terza eliminazione di giornata è per Francesco Maestrelli, sconfitto dall’esperto spagnolo Roberto Bautista-Agut con il punteggio di 6-3, 7-6 (2).

Gli italiani in campo oggi

Il programma di giovedì 7 maggio

Lorenzo Sonego-Ignacio Buse

Andrea Pellegrino-Luca Nardi

Gianluca Cadenasso-Thiago Tirante

Dove vedere gli Internazionali d’Italia a Roma in tv e streaming (anche in chiaro)

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