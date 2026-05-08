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Si avvicina il momento che tutta l’Italia del tennis aspetta: l’esordio di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero 1 al mondo sarà in campo domani, sabato 9 maggio, contro l’austriaco Sebastian Ofner: il numero 82 del ranking Atp al primo turno ha battuto in due set, con un doppio 6-3, lo statunitense Alex Michelsen. Non ha mai sfidato Sinner in carriera: sarà la prima volta.

Intanto, dopo la grande festa di giovedì, Sinner oggi torna ad allenarsi al Foro Italico. Gli appassionati con il biglietto Ground hanno un’altra occasione di ammirare da vicino il numero 1 del mondo, che ha in programma una sessione di allenamento con Flavio Cobolli alle 16 sul campo 5. L’obiettivo è saggiare le condizioni della terra rossa del Foro Italico, molto diversa da quella di Madrid.

Sinner, dopo tre giorni passati completamente senza tennis in seguito alla vittoria di Madrid, ha bisogno di ritrovare il feeling con la pallina in vista dell’esordio. La partita contro Ofner sulla carta non dovrebbe riservare problemi, ma anche in Spagna l’altoatesino ha perso un set solamente nel suo primo match. Il test contro Cobolli è già molto utile in questo senso. Anche il romano sarà in campo domani: se la vedrà contro il francese Terence Atmane, con i favori del pronostico.