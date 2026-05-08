“Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso”, “non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono”. È il nuovo appello contro le “guerre” lanciato da papa Leone dal santuario di Pompei, dove si è recato in visita prima di fare tappa a Napoli.

Papa Prevost ha ricordato che “quando San Giovanni Paolo II indisse l’Anno del Rosario – l’anno prossimo si compirà un quarto di secolo -, lo volle porre in modo speciale sotto lo sguardo della Vergine di Pompei. I tempi da allora non sono migliorati. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso.”.