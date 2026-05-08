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Ultimo aggiornamento: 22:21

Nuovo appello del Papa contro le guerre: “Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte”

di F. Q.
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Dal santuario di Pompei, Papa Leone Prevost lancia un nuovo appello contro i conflitti nel mondo
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“Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso”, “non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono”. È il nuovo appello contro le “guerre” lanciato da papa Leone dal santuario di Pompei, dove si è recato in visita prima di fare tappa a Napoli.

Papa Prevost ha ricordato che “quando San Giovanni Paolo II indisse l’Anno del Rosario – l’anno prossimo si compirà un quarto di secolo -, lo volle porre in modo speciale sotto lo sguardo della Vergine di Pompei. I tempi da allora non sono migliorati. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso.”.

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