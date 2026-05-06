La prima volta di Tyra Grant: a 18 anni la promessa del tennis azzurro femminile vince il suo primo match di main draw a Roma. È anche la prima vittoria azzurra agli Internazionali 2026, arrivata nel derby contro la 22enne Pigato. Oggi, nel tabellone WTA, sono arrivate altre tre sconfitte: salutano Stefanini, Brancaccio e Urgesi. Ma a sorridere è anche Matteo Arnaldi, che ha battuto lo spagnolo Munar dopo tre set di battaglia. Il 25enne, sprofondato fuori dai primi 100 del mondo dopo un inizio di 2026 molto complicato, sembra aver ritrovato improvvisamente il suo tennis e la sua grinta. Prima la vittoria nel Challenger di Cagliari, ora il successo a Roma. Segnali di una rinascita.

In serata – pioggia permettendo – toccherà poi ad altre due azzurre, Cocciaretto e Basiletti. Ma anche a Federico Cinà: il 19enne affronta il belga Blockx, in rampa di lancio e reduce dalla semifinale di Madrid.

Grant vince il derby

Tyra Grant, numero 234 del ranking Wta, si aggiudica il derby azzurro con Lisa Pigato, numero 141 della classifica mondiale, nel primo turno degli Internazionali. La giovane azzurra, 18 anni compiuti a marzo, si è imposta con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-4 dopo oltre due ore di lotta vincendo così il suo primo match di main draw a Roma. Al secondo turno Grant sfiderà la canadese Victoria Mboko, n.9 del ranking e 10 del seeding.

Il successo di Arnaldi

Anche MatteoArnaldi accede al secondo turno degli Internazionali d’Italia. Il sanremese, in tabellone principale grazie a una wild card, ha battuto al terzo set lo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 6-3 3-6 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. L’azzurro è reduce dal successo nel Challenger 175 di Cagliari. Al secondo turno se la vedrà con l’australiano Alex de Minaur, numero 8 del ranking.

Fuori Stefanini, Brancaccio e Urgesi

Lucrezia Stefanini esce di scena all’esordio. L’azzurra, numero 154 del ranking, ha perso in due set, con il punteggio di 6-0, 6-1 in appena 54 minuti di gioco contro la lettone Jelena Ostapenko, n.36 Wta, che a Roma vanta la semifinale del 2023. Al secondo turno Ostapenko troverà dall’altra parte della rete la statunitense Amanda Anisimova, n.6 del ranking e del seeding.

Dopo due vittorie nelle qualificazioni, si conclude al primo turno anche il percorso di Federica Urgesi agli Internazionali. La 21enne di Fano, numero 410 del mondo, è stata battuta 6-1 6-1 in poco più di un’ora dalla svizzera Viktorija Golubic, numero 90 Wta. Al secondo turno Golubic se la vedrà contro l’australiana Maya Joint.

Anche Nuria Brancaccio è stata eliminata al primo turno. L’azzurra è stata sconfitta dall’americana Taylor Townsend in due set con il punteggio di 6-3, 6-2.

Gli italiani in campo in serata

Elisabetta Cocciaretto -Sinja Kraus

-Sinja Kraus Noemi Basiletti -Ajla Tomljanovic

-Ajla Tomljanovic Federico Cinà-Alexander Blockx

Dove vedere gli Internazionali d’Italia a Roma in tv e streaming (anche in chiaro)

Gli Internazionali d’Italia 2026 di tennis vengono trasmessi in diretta tv per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, Sky Sport 252, Sky Sport 253. Inoltre il torneo WTA è visibile in tv su SuperTennis HD. Un match del torneo ATP è visibile anche gratis in chiaro su TV8: oggi è Arnaldi-Munar. La diretta streaming di tutti i match maschili è disponibile su Sky Go e per gli abbonati alla piattorma NOW. La diretta streaming delle partite femminili è su SuperTenniX. Infine, il solo match visibile anche in chiaro è disponibile in streaming su tv8.it.