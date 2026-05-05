Il mondo FQ

Sport

Ultimo aggiornamento: 18:14

Runner trovata morta a Verona: l’autopsia indica una rara cardiopatia, indagine verso l’archiviazione

di Redazione Sport
L’esame autoptico su Anna Zilio rivela una cardiomiopatia aritmogena biventricolare. Esclusi collegamenti con la morte di un compagno di squadra avvenuta due settimane prima: indagini verso la chiusura del caso
Runner trovata morta a Verona: l’autopsia indica una rara cardiopatia, indagine verso l’archiviazione
Icona dei commenti Commenti

La morte della runner Anna Zilio, 39 anni, trovata senza vita nella sua abitazione di Verona nell’ottobre scorso, sarebbe riconducibile a una rara patologia cardiaca. È quanto emerge dagli esiti dell’autopsia disposta dalla Procura, che indicherebbero come causa del decesso una cardiomiopatia aritmogena biventricolare, una malattia del muscolo cardiaco potenzialmente letale e spesso difficile da diagnosticare. Secondo quanto riportato dal Corriere di Verona, questo elemento potrebbe orientare verso l’archiviazione dell’inchiesta, aperta inizialmente per omicidio colposo contro ignoti. L’ipotesi investigativa si era infatti attivata in seguito a una coincidenza che aveva destato attenzione: la morte della 39enne era avvenuta appena due settimane dopo quella di un compagno di squadra, Alberto Zordan, residente a Sovizzo, nel Vicentino.

La vicinanza temporale dei due decessi aveva spinto le procure di Verona e Vicenza ad avviare accertamenti congiunti, ipotizzando inizialmente possibili responsabilità legate all’attività sportiva e, in particolare, a eventuali negligenze o anomalie nei controlli medici. Tuttavia, dagli approfondimenti tossicologici non era emersa alcuna sostanza anomala, e gli inquirenti hanno successivamente chiarito che tra i due atleti non vi era alcun legame personale diretto.

Zilio, segretaria del Team Km Sport di San Martino Buon Albergo, era una figura conosciuta nell’ambiente del podismo veneto. Proprio la sua attività sportiva aveva alimentato ulteriori interrogativi, soprattutto in relazione a una precedente sospensione forzata dagli allenamenti per problemi cardiaci. In seguito, la runner aveva ottenuto un certificato di idoneità agonistica, circostanza che ha portato gli investigatori a valutare anche l’ipotesi di una possibile irregolarità nella documentazione sanitaria, poi non suffragata dagli elementi raccolti. L’autopsia, invece, sembra aver indirizzato il caso verso una spiegazione clinica, escludendo cause esterne. La cardiomiopatia aritmogena biventricolare è una patologia rara che può restare a lungo asintomatica e manifestarsi improvvisamente con aritmie fatali, anche in soggetti apparentemente sani e attivi.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione