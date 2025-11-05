Dopo Anna Zilio, anche Alberto Zordan: il mistero dei due maratoneti della stessa squadra trovati morti in casa. Disposta l’autopsia

I due correvano per il Team Km Sport, associazione sportiva con sede a Verona: sono deceduti a distanza di due settimane in circostanze simili. Familiari e amici del 48enne hanno chiesto accertamenti

Alberto Zordan, maratoneta di 48 anni originario di Sovizzo (Vicenza), è stato trovato morto a casa sua nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre. Un decesso avvenuto a distanza di due settimane da quello di Anna Zilio, 39enne che come Zordan correva per il Team Km Sport, un’associazione sportiva con sede a Verona. Sul corpo della 39enne era stata disposta l’autopsia, i cui esiti non sono stati al momento resi noti. Autopsia disposta anche sul corpo di Alberto Zordan, viste le due morti nello stesso team così vicine che hanno fatto sorgere più di qualche dubbio ai familiari e agli amici del 48enne, che – come riporta il Corriere del Veneto – hanno chiesto accertamenti.

Il caso verrà quindi approfondito: a dire di più saranno le due autopsie su entrambi i runner morti tra il 16 ottobre e il 2 novembre. Zordan – come descritto da amici e parenti – era una persona molto attenta all’alimentazione, non fumava e non beveva alcolici: con regolarità dedicava alcune ore della sua vita all’allenamento. In passato pare non abbia mai avuto alcun problema cardiologico. Secondo quanto emerso, infatti, Zordan era seguito da un punto di vista medico, soprattutto nelle ultime settimane in cui si stava preparando per la maratona di Valencia del 7 dicembre.

La sua passione per la corsa era nata circa dieci anni fa, quando si tesserò con il primo club: l’Atletica vicentina. Successivamente era passato al gruppo Vicenza Marathon, fino ad arrivare al Team Km Sport, associazione veronese con la quale correva dal 2019. Zordan era un grafico e contestualmente sviluppava la sua passione per il running. Adesso una morte che alimenta il mistero dopo il decesso dell’amica e collega Anna Zilio.

Zilio – come Zordan – aveva scelto di dedicare la sua vita allo sport e alla sua grande passione, la corsa. Maratoneta di ottimo livello, lavorava in un negozio di articoli sportivi a Verona ed era laureata in giurisprudenza. Zilio infatti era atleta conosciuta come Zordan, praticava la corsa da oltre 10 anni, partecipando con costanza a maratone e gare su strada in tutta la Regione. Il suo personale di 2 ore e 55 minuti era l’acuto di una carriera amatoriale di successo. Vantava anche un ottavo posto alla Venezia Marathon 2016 e il secondo a Verona nel 2022, quello del suo record appunto. I primi di ottobre aveva partecipato alla StrArzignano, una 10 km, arrivando settima al traguardo.