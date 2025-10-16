Morta a 39 anni la maratoneta Anna Zilio: il corpo trovato in casa dai genitori. Il running veneto in lutto: “Eri una colonna”

Anna Zilio, nata a Marano Vicentino e residente a Verona, è morta a 39 anni: il suo corpo è stato trovato in casa dai genitori. Laureata in giurisprudenza, ex praticante avvocato, aveva scelto di dedicare la sua vita allo sport e alla sua grande passione, la corsa. Maratoneta di ottimo livello, lavorava in un negozio di articoli sportivi a Verona e correva per il suo Team, Km Sport. “Ciao Anna, eri una colonna portante della nostra squadra. In questo momento non troviamo le parole per esprimere il vuoto che lasci”: la ricordano con queste parole.

Tutto il mondo del running veneto è sconvolto dalla notizia. Zilio infatti era conosciuta, praticava la corsa da oltre 10 anni, partecipando con costanza a maratone e gare su strada in tutta la Regione. Il suo personale di 2 ore e 55 minuti era l’acuto di una carriera amatoriale di successo. Vantava anche un ottavo posto alla Venezia Marathon 2016 e il secondo a Verona nel 2022, quello del suo record appunto. Solo due settimane fa aveva partecipato alla StrArzignano, una 10 km, arrivando settima al traguardo.

Il presidente della Fidal Veneto, Sergio Baldo, ha esteso le condoglianze alla famiglia e a tutta l’atletica regionale. “Siamo distrutti – racconta Riccardo Solfo, presidente di Vicenza Marathon, al Corriere del Veneto – era una ragazza solare, sportiva, sana. Io ricordo una ragazza espansiva, che amava la natura e in particolare il monte Summano, ed era felice di quello che faceva”. A ricordare la 39enne anche i responsabili di Verona Run Marathon. “Ciao Anna. Sono le uniche parole che riusciamo a dire in questo momento”, si legge nel loro post su Facebook. “Ci ha lasciato una ragazza giovane, carica di energia, sorrisi e incredibile forza”. Ma sono tantissimi i messaggi di cordoglio di altre associazione e di moltissimi runner che l’avevano conosciuta e ammirata in questi anni.