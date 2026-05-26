Jannik Sinner da una parte, il resto dei tennisti dall’altra. È il risultato emerso dai primi cinque mesi del 2026, ma confermato anche da un grafico impressionante pubblicato sui social da Tennis Insights, pagina Instagram che analizza il tennis attraverso lo studio di dati e statistiche ben mirate e precise. Nel grafico in questione viene messo in evidenza il dato dello “shot quality” – vale a dire la qualità dei colpi – sulla stagione su terra dei 32 tennisti teste di serie al Roland Garros.

E anche chi non è esperto di analisi dati e non ha grandissima confidenza con i numeri, nota subito un dato evidentissimo: Sinner gioca un altro sport. In mezzo si nota una serie di tennisti tutti molto vicini tra loro, mentre in alto a destra c’è solo Sinner. E non fa differenza se con il diritto o con il rovescio: con il diritto la media del suo “shot quality” è di 8.8, mentre quella del suo rovescio è di 8.9. Quasi perfetti. La qualità dei due colpi viene calcolata in tempo reale analizzando velocità, spin, profondità e larghezza di ogni colpo. Tutti fattori che poi generano il numero in questione. Non solo i cinque Masters 1000 consecutivi vinti nel 2026 e una striscia di vittorie aperta da Indian Wells: anche i dati più specifici confermano quanta differenza ci sia tra il numero uno al mondo e il resto del mondo. In attesa di Carlos Alcaraz, ancora alle prese con un problema al gomito.