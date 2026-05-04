Il fratello della vittima e le cugine, secondo quanto rivelato dal Tg1, saranno ascoltate come persone informate sui fatti già domani, 5 maggio

Non solo Andrea Sempio come unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto in via Pascoli, il 13 agosto 2007. Anche Marco Poggi e le gemelle, Paola e Stefania Cappa, cugine della vittima, saranno interrogati, come persone informate sui fatti, nell’ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco.

Dopo la notizia della convocazione in procura di Sempio, che sarà ascoltato mercoledì 6 maggio, accusato di omicidio volontario e diventato, secondo le nuove indagini, unica persona sulla scena del crimine, il Tg1 ha diffuso tramite i propri canali social la notizia dei nuovi interrogatori. I tre, da sempre nomi che circolano quando si parla dell’omicidio della studentessa, hanno ricevuto dai carabinieri di Milano gli inviti a presentarsi per l’interrogatorio.

Tutti erano stati convocati per mercoledì 6 maggio, lo stesso giorno di Sempio, ma per un impegno delle sorelle, le Cappa saranno sentite come testimoni domani, 5 maggio, a Milano, mentre Marco Poggi potrebbe essere sentito a Mestre, Venezia, come già avvenuto in altre due occasioni nella nuova inchiesta.

La nuova indagine, che riscrive il delitto togliendo quindi Alberto Stasi, fidanzato della vittima all’epoca dei fatti e a oggi unico condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio, dalla scena del crimine, è arrivata alle battute finali. È probabile che mercoledì Sempio si avvarrà della facoltà di non rispondere: l’interrogatorio sarà l’ultimo passaggio prima della chiusura delle indagini.