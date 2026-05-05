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Ultimo aggiornamento: 11:29

Biennale di Venezia, la curatrice del padiglione russo ringrazia gli “amici italiani”: “L’arte deve rimanere indipendente”

di Redazione Cronaca
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Il padiglione russo, dopo il caso politico, ospiterà fino all'8 maggio delle performance artistiche su invito
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“Grazie agli amici italiani che ci hanno permesso di essere qui. Vorrei che nei prossimi giorni l’arte fosse l’unica voce in tutti i padiglioni. Vorrei che la nostra attenzione fosse a tutti gli artisti di talento che si meritano il nostro sguardo”. Così la curatrice Anastasia Karneeva in un video sui social ha annunciato la presenza del padiglione della Russia alla Biennale Arte 2026 di Venezia dopo il caso politico, diplomatico e istituzionale che va avanti da due mesi sulla presenza del padiglione russo.

“Voglio ringraziare la Biennale per aver sostenuto l’idea di avere tutti i padiglioni. Grazie agli amici di Venezia e a chi sostiene che l’arte deve rimanere indipendente. In un padiglione chiuso nulla può crescere”, ha aggiunto nella clip.

Il padiglione ospiterà fino all’8 maggio delle performance artistiche su invito, poi chiuderà sabato 9 maggio quando la 61esima Esposizione internazionale sarà aperta al pubblico.

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