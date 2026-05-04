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Ultimo aggiornamento: 10:06

Piazza Duomo completamente nerazzurra: la festa notturna per il 21esimo scudetto | Video

di Redazione Sport
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Migliaia di tifosi si sono riversati nel cuore di Milano: cori, bandiere e fuochi d'artificio per celebrare l'Inter campione d'Italia
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È stata una nottata di festa per i tifosi dell’Inter a Milano, che hanno celebrato fino a tarda notte la vittoria del 21esimo scudetto in una Piazza Duomo interamente nerazzurra. Migliaia di tifosi si sono riversati nel cuore di Milano, trasformando il centro in una distesa di maglie nerazzurre tra cori, bandiere e fuochi d’artificio.

Per le strade, da San Siro al Duomo, è stato un continuo carosello di auto con clacson e bandiere sventolate dai finestrini. Sotto la Madonnina cori e fumogeni accompagnano la notte di festa, mentre il cielo si illumina a più riprese grazie ai fuochi d’artificio. Dopo l’1 di notte, in Piazza Duomo sono arrivati anche i calciatori per proseguire la festa con i tifosi. Tra i più scatenati Marcus Thuram, Federico Dimarco e Pio Esposito, che insieme ai veterani Lautaro Martinez e Nicolò Barella armati di megafono.

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