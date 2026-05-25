Chi ferma più Kimi Antonelli? Non ha paura di lottare con Russell e non spreca mai una chance: il vantaggio nel Mondiale

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Fermatelo, se ci riuscite, questo Andrea Kimi Antonelli. Perché se il bolognese sa vincere anche sulle piste targate George Russell — un podio e una vittoria nel 2024 e 2025, oltre alle due qualifiche e alla Sprint del weekend — allora credere al Mondiale è giusto e doveroso. Il talento bolognese si è preso il quarto successo consecutivo nella gara lunga, non fermandosi più dal GP di Cina, e lo ha fatto resistendo nel duello contro il compagno nei primi 30 giri di gara, in una corsa piena di episodi.

Tra i due è stata battaglia vera, fatta di ruote affiancate e sorpassi continui. Il britannico sbagliava spesso al tornatino del terzo settore, Kimi passava e Russell ripassava con il boost di energia nel rettilineo pre-‘Muro dei Campioni’. “Con George è stata una gara divertente, non è stato semplice col vento — ha raccontato Antonelli dopo la bandiera a scacchi — Peccato per il guasto, sarebbe stata una bella lotta fino alla fine”. Il crollo della centralina della Mercedes del numero 63 ha lanciato verso il traguardo il bolognese, snobbato spesso nelle dichiarazioni in inverno. Uno zero pesantissimo soprattutto in classifica, con Russell ora sotto di 43 punti. Tanti.

Dietro alla Mercedes vincente, sorridono Ferrari e Red Bull, bravissime ad approfittare del clamoroso patatrac McLaren. Lewis Hamilton chiude secondo al termine della sua miglior gara da quando veste rosso. Competitivo per tutto il fine settimana, si prende il podio dopo una battaglia intensa con Max Verstappen, terzo al traguardo, quasi a ripiombare nel famoso duello iridato nel 2021. Per l’olandese almeno è arrivato il primo podio stagionale, poche ore dopo le sue dichiarazioni polemiche sul futuro regolamentare della Formula 1: “Se non cambiano le regole nel 2027 (portare a 60-40% il rapporto di potenza tra motore termico ed elettrico, ndr), me ne vado”. Buoni i segnali mostrati dalla Ferrari, nonostante una pista teoricamente sfavorevole alla SF-26 per i tanti cavalli da sfogare sul dritto (pecca della power unit di Maranello).

Imprendibile per Charles Leclerc il ritmo di Lewis, sempre dietro per tutto il weekend su una pista sulla quale, come in Cina, non si è mai trovato. Montecarlo può dargli una chance di tornare davanti, intanto in Canada sorride l’inglese. Quinto Isack Hadjar, superato da Leclerc e con 10 secondi di penalità rimediati per una difesa al limite sul monegasco. Disastro totale invece per la McLaren. La scelta delle gomme intermedie al via, su pista ormai quasi asciutta, si è rivelata un errore pesantissimo. Oscar Piastri (11°) ha danneggiato la Williams di Alexander Albon, rovinandogli tutta la fiancata e costringendo così al ritiro del thailandese. Lando Norris si era trovato avanti alla partenza, poi dopo aver cambiato le gomme è stato chiamato per due volte ai box: uno per un problema di affidabilità, poi per il definitivo ritiro a causa del cambio rotto.

L’ordine di arrivo del Gp del Canada

1 Andrea Kimi Antonelli 12 (Mercedes) 1

2 Lewis Hamilton 44 (Ferrari) 2

3 Max Verstappen 3 (Red Bull) 3

4 Charles Leclerc 16 (Ferrari) 4

5 Isack Hadjar 5 (Red Bull) 5

6 Franco Colapinto 43 (Alpine) 6

7 Liam Lawson 30 (Racing Bulls) 7

8 Pierre Gasly 10 (Alpine) 8

9 Carlos Sainz 55 (Williams) 9

10 Oliver Bearman 87 (Haas) 10

11 Oscar Piastri 81 (McLaren) 11

12 Nico Hulkenberg 27 (Audi) 12

13 Gabriel Bortoleto 5 (Audi) 13

14 Esteban Ocon 31 (Haas) 14

15 Lance Stroll 18 (Aston Martin) 15

16 Valtteri Bottas 77 (Cadillac) 16

17. Sergio Perez 11 (Cadillac) out

18. Lando Norris 4 (McLaren) out

19. George Russell 63 (Mercedes) out

20. Fernando Alonso 14 (Aston Martin) out

21. Alexander Albon 23 (Williams) out

22. Arvid Lindblad 41 (Racing Bulls) out

Formula 1, la classifica Piloti

1 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 131

2 George Russell (Mercedes) 88

3 Charles Leclerc (Ferrari) 75

4 Lewis Hamilton (Ferrari) 72

5 Lando Norris (McLaren) 58

6 Oscar Piastri (McLaren) 48

7 Max Verstappen (Red Bull) 43

8 Pierre Gasly (Alpine) 20

9 Oliver Bearman (Haas) 18

10 Liam Lawson (Racing Bulls) 16

11 Franco Colapinto (Alpine) 15

12 Isack Hadjar (Red Bull) 14

13 Carlos Sainz (Williams) 6

14 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 5

15 Gabriel Bortoleto (Audi) 2

16 Esteban Ocon (Haas) 1

17 Alexander Albon (Williams) 1

18 Nico Hulkenberg (Audi) 0

19 Sergio Pérez (Cadillac) 0

20 Valtteri Bottas (Cadillac) 0

21 Fernando Alonso (Aston Martin) 0

22 Lance Stroll (Aston Martin) 0

La classifica aggiornata del Mondiale Costruttori

1. Mercedes 219 punti

2. Ferrari 147

3. McLaren 106

4. Red Bull 57

5. Alpine 35

6. Racing Bulls 21

7. Haas 19

8. Williams 7

9. Audi 2

10. Cadillac 0

11. Aston Martin 0