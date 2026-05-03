L’INTER È CAMPIONE D’ITALIA!
Finisce a San Siro: l’Inter batte il Parma per 2-0 ed è aritmeticamente campione d’Italia. Parte la festa in campo per il ventunesimo trionfo della storia.
Finisce a San Siro: l’Inter batte il Parma per 2-0 ed è aritmeticamente campione d’Italia. Parte la festa in campo per il ventunesimo trionfo della storia.
Momenti chiave
Congratulazioni all’@Inter per la vittoria dello Scudetto 2025/2026.
— JuventusFC (@juventusfc) May 3, 2026
Visualizza questo post su Instagram
Da San Siro adesso la festa si sposterà in Piazza Duomo: ecco la piazza che inizia a riempirsi.
Finisce a San Siro: l’Inter batte il Parma per 2-0 ed è aritmeticamente campione d’Italia. Parte la festa in campo per il ventunesimo trionfo della storia.
L’Inter raddoppia e mette la parola fine con molta probabilità alla partita e allo scudetto. Palla in profondità per Lautaro Martinez, che la mette in mezzo per Mkhitaryan, bravo a metterla in rete.
Voleva esserci e ha fatto di tutto per esserci dopo l’infortunio: Lautaro Martinez torna in campo al 65esimo dopo quattro partite out. Fuori Thuram.