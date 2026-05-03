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Ultimo aggiornamento: 23:01

L’Inter è campione d’Italia: battuto il Parma 2-0, è festa a San Siro! È il 21esimo scudetto della storia nerazzurra

Battuto il Parma 2-0 a San Siro: in gol Thuram e Mkhitaryan. I nerazzurri vincono un campionato dominato: 82 punti e tre partite ancora da giocare
L’Inter è campione d’Italia: battuto il Parma 2-0, è festa a San Siro! È il 21esimo scudetto della storia nerazzurra
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L’INTER È CAMPIONE D’ITALIA!

Finisce a San Siro: l’Inter batte il Parma per 2-0 ed è aritmeticamente campione d’Italia. Parte la festa in campo per il ventunesimo trionfo della storia.

Momenti chiave

  • Il film del trionfo
  • L'INTER È CAMPIONE D'ITALIA!
  • 2-0 Inter! Assist di Lautaro Martinez, gol di Mkhitaryan
  • Inter in vantaggio: gol di Thuram
  • L'Inter a un passo dallo scudetto