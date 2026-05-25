Roland Garros: oggi in campo Paolini e Berrettini, c’è anche un derby azzurro | Programma completo e orari
Oggi tocca a Jasmine Paolini: per la numero 1 del tennis femminile italiano comincia l’avventura al Roland Garros 2026. Un torneo che può essere decisivo per il futuro stagionale della toscana, oggi scivolata alla posizione 13 del ranking Wta e in cerca di rilancio dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane. Paolini, per concentrarsi sul singolare, ha scelto anche di rinunciare al doppio con Sara Errani. Il primo ostacolo si chiama Dayana Yastremska, 26enne ucraina oggi numero 45 al mondo.
La giornata di lunedì 25 maggio al Roland Garros vede impegnati altri tre tennisti italiani nei primi turni. Matteo Berrettini affronta Marton Fucsovics: l’esperto ungherese, ancora numero 65 al mondo, parte favorito. I precedenti dicono 2 a 1 a favore del romano, ma i due non hanno mai giocato contro sulla terra rossa. E poi c’è il derby tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino: il numero 14 Atp spera in un grande torneo per avvicinare ancora la top 10, ma di fronte trova un collega in grande forma. Dopo la straordinaria prestazione a Roma, dove ha raggiunto gli ottavi (sconfitta con Sinner), il 29enne pugliese si è guadagnato anche il tabellone principale dello Slam parigino.
Grande allerta per il meteo: a Parigi è previsto caldo estremo, con temperature che dovrebbero salire fino a superare i 30 gradi nella giornata di martedì, quando è in programma l’esordio di Jannik Sinner.
Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: gli orari
TABELLONE MASCHILE
Matteo Berrettini-Marton Fucsovics: ore 11, campo 13
Flavio Cobolli-Andrea Pellegrino: quarto match, campo 14
TABELLONE FEMMINILE
Jasmine Paolini-Dayana Yastremska: ore 11, campo Simonne-Mathieu
Roland Garros, il programma completo di lunedì 25 maggio
COURT PHILIPPE-CHATRIER
Dalle 12:00
Emerson JONES AUS vs [3] Iga SWIATEK POL
A seguire
Veronika ERJAVEC SLO vs [2] Elena RYBAKINA KAZ
A seguire
[32] Ugo HUMBERT FRA vs Adrian MANNARINO FRA
Non prima delle 20:15
Hugo GASTON FRA vs Gael MONFILS FRA
COURT SUZANNE-LENGLEN
Dalle 11:00
[22] Arthur RINDERKNECH FRA vs Jurij RODIONOV AUT
A seguire
[7] Elina SVITOLINA UKR vs Anna BONDAR HUN
A seguire
Tessah RAKOTOMANGA RAJAONAH FRA vs [6] Amanda ANISIMOVA USA
A seguire
Daniel MERIDA ESP vs [5] Ben SHELTON USA
COURT SIMONNE-MATHIEU
Dalle 11:00
[13] Jasmine PAOLINI ITA vs Dayana YASTREMSKA UKR
A seguire
Stan WAWRINKA SUI vs Jesper DE JONG NED
A seguire
[15] Casper RUUD NOR vs Roman SAFIULLIN
A seguire
Anastasia ZAKHAROVA vs [10] Karolina MUCHOVA CZE
COURT 14
Dalle 11:00
[8] Alex DE MINAUR AUS vs Toby SAMUEL GBR
A seguire
Tatjana MARIA GER vs [23] Elise MERTENS BEL
A seguire
Kaitlin QUEVEDO ESP vs Leolia JEANJEAN FRA
A seguire
[10] Flavio COBOLLI ITA vs [Q] Andrea PELLEGRINO ITA
COURT 7
Dalle 11:00
[Q] Maja CHWALINSKA POL vs Qinwen ZHENG CHN
A seguire
Eliot SPIZZIRRI USA vs [19] Frances TIAFOE USA
A seguire
Ignacio BUSE PER vs [11] Andrey RUBLEV
A seguire
Alycia PARKS USA vs Leylah FERNANDEZ CAN
COURT 6
Dalle 11:00
Pablo CARRENO BUSTA ESP vs [12] Jiri LEHECKA CZE
A seguire
Thanasi KOKKINAKIS AUS vs Terence ATMANE FRA
A seguire
[29] Jelena OSTAPENKO LAT vs Ella SEIDEL GER
A seguire
[25] Diana SHNAIDER vs Renata ZARAZUA MEX
COURT 4
Dalle 11:00
[20] Liudmila SAMSONOVA vs Jil TEICHMANN SUI
A seguire
Julia GRABHER AUT vs Rebecca SRAMKOVA SVK
A seguire
Mariano NAVONE ARG vs Jenson BROOKSBY USA
A seguire
[25] Francisco CERUNDOLO ARG vs Botic VAN DE ZANDSCHULP NED
COURT 5
Dalle 11:00
[Q] Susan BANDECCHI SUI vs [31] Cristina BUCSA ESP
A seguire
Petra MARCINKO CRO vs Eva LYS GER
A seguire
Emilio NAVA USA vs Camilo UGO CARABELLI ARG
A seguire
Yibing WU CHN vs Marcos GIRON USA
COURT 8
Dalle 11:00
Luca VAN ASSCHE FRA vs Patrick KYPSON USA
A seguire
Jaume MUNAR ESP vs Hubert HURKACZ POL
A seguire
Ava URHOBO USA vs Katie BOULTER GBR
A seguire
Camila OSORIO COL vs [14] Ekaterina ALEXANDROVA
COURT 9
Dalle 11:00
Daria KASATKINA AUS vs Zeynep SONMEZ TUR
A seguire
Roberto BAUTISTA AGUT ESP vs Brandon NAKASHIMA USA
A seguire
Panna UDVARDY HUN vs Viktorija GOLUBIC SUI
A seguire
Raphael COLLIGNON BEL vs Aleksandar VUKIC AUS
COURT 12
Dalle 11:00
Alexander SHEVCHENKO KAZ vs Alex MICHELSEN USA
A seguire
Aleksandar KOVACEVIC USA vs Rafael JODAR ESP
A seguire
Talia GIBSON AUS vs Yulia PUTINTSEVA KAZ
A seguire
Kamilla RAKHIMOVA UZB vs Jaqueline CRISTIAN ROU
COURT 13
Dalle 11:00
Marton FUCSOVICS HUN vs Matteo BERRETTINI ITA
A seguire
Maya JOINT AUS vs Anastasia POTAPOVA
A seguire
Rinky HIJIKATA AUS vs [24] Tommy PAUL USA
A seguire
Hanyu GUO CHN vs McCartney KESSLER USA
Roland Garros 2026, dove vederlo in tv e streaming
In Italia il Roland Garros 2026 viene trasmesso esclusivamente sui canali Eurosport, che sono visibili solo per gli abbonati alle seguenti piattaforme streaming: HBO Max, Discovery+, DAZN, TimVision e Prime Video Channels. Non è prevista una copertura tv in chiaro. L’emittente proprietario dei diritti, Warner Bros. Discovery Italia, potrebbe decidere di trasmettere in chiaro le fasi finali del torneo, in caso di presenza di italiani. Un anno fa, la finale tra Sinner e Alcaraz fu trasmessa in diretta gratis su Canale NOVE.